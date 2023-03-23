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Haberler Yaşam İftar Menüsü 1. Gün fikirleri: 23 Mart bugün ne pişirsem? İşte Ramazanın ilk günü için en güzel iftar menüsü fikirleri
Giriş Tarihi: 23.03.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 07:45

İftar Menüsü 1. Gün fikirleri: 23 Mart bugün ne pişirsem? İşte Ramazanın ilk günü için en güzel iftar menüsü fikirleri

On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayı 23 Mart bugün başladı. İlk oruç için iftar menüsü fikirleri araştırılmaya başladı. Bereketli sofraların hazırlanacağı bu mübarek ayda hurma ve su eksiz olmazken onlara eşlik edecek birbirinden lezzetli yemek tarifleri gündemde olacak. İftar menüsü 1. Gün için araştırılmaya başladı. Yaklaşık 14 saat oruçlu olacak Müslümanlar, sofrada hafif ama doyurucu tarifleri tercih edecek. Ramazanın 1. günü menüsü önerileri araştırılıyor. İşte, iftar menüsü fikirleri ile tarifleri…

İftar Menüsü 1. Gün fikirleri: 23 Mart bugün ne pişirsem? İşte Ramazanın ilk günü için en güzel iftar menüsü fikirleri

İftar menüsü 1. Gün önerileri gündemdeki yerini aldı. 23 Mart Perşembe bugün ilk oruç eda ediliyor. Sahurda susatmayacak tok tutacak yiyecekler tercih eden İslam alemi iftarda sağlıklı, hafif ve lezzetli seçeneklere yönelecek. İftar menüsü fikirleri çorba, ana yemek, salata, tatlı için ayrı ayrı araştırılmaya başladı. Sağlığı koruyabilmek adına Ramazan menülerine dikkat etmek gerekiyor. İşte, 1. Gün iftar menüsü önerileri

İftar Menüsü 1. Gün fikirleri: 23 Mart bugün ne pişirsem? İşte Ramazanın ilk günü için en güzel iftar menüsü fikirleri

RAMAZANIN İLK GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

SEBZE ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

1 adet patates

1 adet havuç

1 adet biber (tercihen kırmızıbiber – kapya)

1 adet kabak

1 çay bardağı haşlanmış mısır

2 yemek kaşığı margarin

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

3 su bardağı sıcak su

İstenilen baharatlar

2-3 tutam dereotu

YAPILIŞI

Çorbanızın yapımının detaylarına geçelim. Öncelikle tüm sebzelerinizi iyice yıkayıp soyun.

Soyduğunuz sebzelerinizi çok küçük küpler halinde doğrayın.

Çorbanızı yapacağınız tencerenizin içine margarin ve sıvı yağı koyun ve ısıtın. Isınan yağın üzerine küp küp doğradığınız havuçları ekleyin ve kavurun. Şimdi çorbanızın bu aşamasına her sebzeyi teker teker kavuracaksınız.

Havuçlarınızı kavurduktan sonra üzerine minik doğranmış patatesleri de ekleyip kavurmaya devam edin.

Patatesleriniz de kavrulduktan sonra sırasıyla kabaklarınızı da kavurun ve en son olarak da kapya biberi koyup tüm sebzeleri hep beraber 1 dakika kavurun.

Tüm sebzeleriniz kavrulduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı un da ekleyin ve unun da kokusu hafif çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Ununuzu da kavurduktan sonra 3 su bardağı sıcak suyu ve haşlanmış mısıra da çorbanıza ekleyin ve pişmeye bırakın.

Kaynayan ve pişmeye başlayan çorbanızın üzerine 1 su bardağı sütü de ekleyip tekrar kaynatın.

Kaynamaya başlayan çorbanızın altını kısıp karıştırın ve ince ince doğradığınız dereotunu çorbanıza ekleyip bir taşım daha kaynatıp çorbanızın altını kapatın.

Bu aşamada eğer çorbanızın kıvamını koyu bulursanız, kıvamı açmak için süt veya su ekleyerek kıvamını açabilirsiniz.

Sıcak servis ediniz.

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İftar Menüsü 1. Gün fikirleri: 23 Mart bugün ne pişirsem? İşte Ramazanın ilk günü için en güzel iftar menüsü fikirleri

KAŞARLI TAS KEBABI TARİFİ

MALZEMELER

1 kg dana eti

1 tane sağan

2 orta boy patates

2 orta boy havuç

2 tane yeşil biber

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

4 diş sarımsak

1 .5 yemek kaşığı karışık salça

2 su bardağı sıcak su 200 ml ölçü

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için;

Bol rende kaşar

YAPILIŞI

Öncelikle etleri küp küp doğrayalım.

Patatesleri ve havuçları aynı büyüklükte doğrayalım .

Soğanı ,yeşil biberi küçük doğrayalım ,düdüklü tencereyi ocağa alalım.

İçine sıvı yağ ekleyelim ,üzerine etimizi ilave edelim orta ateşte 3 dakika kavuralım .

Daha sonra üzerine soğanlı ,biberi, sarımsağı ilave edelim.

5 dakika orta ateşte kavuralım .

Daha sonra üzerine patatesi ,havucu ,salçayı ve baharatlarını ,tuzunu ilave edelim karıştıralım .

3 dakika soteleyelim ,daha sonra üzerine sıcak suyunu ilave edelim tuzunu kendi damak tadınıza göre ayarlayın .

Düdüklümüzün kapağını kapatalım 10 dakika pişirelim.

Soğuduktan sonra kapağını açalım güveç kalıplarına sulu şekilde yerleştirelim.

Üzerine bol kaşar ilave edelim ,fırın tepsisi ne dizelim.

Tepsiye bir bardak su ilave edelim.

Güveçler kurumaması için önceden ısıttığımız 235° alt üst ayarlı fırına pişmeye bırakalım.

Kaşarlarımızın üzeri kızarınca fırından çıkaralım bulgur pilavıyla ya da sade servis yapalım kimden afiyet olsun.

İftar Menüsü 1. Gün fikirleri: 23 Mart bugün ne pişirsem? İşte Ramazanın ilk günü için en güzel iftar menüsü fikirleri

ACILI EZME TARİFİ

MALZEMELER

3 adet domates

1 adet soğan

2 adet acı yeşil biber

2 adet kırmızı biber

2 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

Sosu:

1 yemek kaşığı acı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1/2 (yarım) çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı isot

1 tatlı kaşığı kuru nane

YAPILIŞI

Öncelikle sebzelerimizi yıkayıp küçük parçalara keselim.

Dörde kestiğimiz domatesleri rondoya alarak çalıştıralım.

Domatesin suyu çıkması için süzgece alalım.

Ardından soğanımızı, kırmızı ve yeşil biberi, sarımsakları da rondoya tekrar çalıştıralım.

Elde ettiğimiz karışımız da bir süzgece alalım ve suyunun süzülmesini sağlayalım.

Suyu süzülen karışımları karıştırma kabına alalım ve üzerine geride kalan sos malzemelerini ekleyerek harmanlayalım.

Güzelce karışan acılı ezmemizi 1 saat bekletildikten sonra servis edelim.

İftar Menüsü 1. Gün fikirleri: 23 Mart bugün ne pişirsem? İşte Ramazanın ilk günü için en güzel iftar menüsü fikirleri

KADAYIFLI MUHALLEBİ TARİFİ

MALZEMELER

250 gram tel kadayıf

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı dövülmüş ceviziçi

Muhallebisi için:

1 litre süt

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 su bardağından bir parmak kadar eksik toz şeker

1 yumurta sarısı

100 gram beyaz çikolata

YAPILIŞI

Geniş bir tavada tereyağını eritip, üzerine ince doğranmış kadayıfı ve toz şekerini ekleyerek altın rengini alana kadar kavuruyoruz.

Ceviziçini de ilave edip bir süre daha kavurup ocaktan alıyoruz.

Muhallebiyi hazırlamak için, derin bir tencerede çikolata hariç tüm malzemeleri güzelce karıştırıp orta ateşte.

Koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz.

Muhallebi kıvam aldıktan sonra ocaktan alarak beyaz çikolatayı ekleyip muhallebinin sıcaklığında beyaz çikolatayı karıştırarak muhallebiye yediriyoruz.

Servis edeceğimiz bardakların tabanına hazırladığımız kadayıflı karışımdan bir miktar koyduktan sonra üzerine muhallebi döküyoruz ve üzerine tekrar kavrulmuş kadayıfdan ekleyip tekrar muhallebi döküyoruz. Afiyet olsun.

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