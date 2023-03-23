İftar Menüsü 1. Gün fikirleri: 23 Mart bugün ne pişirsem? İşte Ramazanın ilk günü için en güzel iftar menüsü fikirleri

RAMAZANIN İLK GÜNÜ İFTAR MENÜSÜ

SEBZE ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

1 adet patates

1 adet havuç

1 adet biber (tercihen kırmızıbiber – kapya)

1 adet kabak

1 çay bardağı haşlanmış mısır

2 yemek kaşığı margarin

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

3 su bardağı sıcak su

İstenilen baharatlar

2-3 tutam dereotu

YAPILIŞI

Çorbanızın yapımının detaylarına geçelim. Öncelikle tüm sebzelerinizi iyice yıkayıp soyun.

Soyduğunuz sebzelerinizi çok küçük küpler halinde doğrayın.

Çorbanızı yapacağınız tencerenizin içine margarin ve sıvı yağı koyun ve ısıtın. Isınan yağın üzerine küp küp doğradığınız havuçları ekleyin ve kavurun. Şimdi çorbanızın bu aşamasına her sebzeyi teker teker kavuracaksınız.

Havuçlarınızı kavurduktan sonra üzerine minik doğranmış patatesleri de ekleyip kavurmaya devam edin.

Patatesleriniz de kavrulduktan sonra sırasıyla kabaklarınızı da kavurun ve en son olarak da kapya biberi koyup tüm sebzeleri hep beraber 1 dakika kavurun.

Tüm sebzeleriniz kavrulduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı un da ekleyin ve unun da kokusu hafif çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Ununuzu da kavurduktan sonra 3 su bardağı sıcak suyu ve haşlanmış mısıra da çorbanıza ekleyin ve pişmeye bırakın.

Kaynayan ve pişmeye başlayan çorbanızın üzerine 1 su bardağı sütü de ekleyip tekrar kaynatın.

Kaynamaya başlayan çorbanızın altını kısıp karıştırın ve ince ince doğradığınız dereotunu çorbanıza ekleyip bir taşım daha kaynatıp çorbanızın altını kapatın.

Bu aşamada eğer çorbanızın kıvamını koyu bulursanız, kıvamı açmak için süt veya su ekleyerek kıvamını açabilirsiniz.

Sıcak servis ediniz.