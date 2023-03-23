İftar Menüsü 1. Gün fikirleri: 23 Mart bugün ne pişirsem? İşte Ramazanın ilk günü için en güzel iftar menüsü fikirleri

KAŞARLI TAS KEBABI TARİFİ
MALZEMELER
1 kg dana eti
1 tane sağan
2 orta boy patates
2 orta boy havuç
2 tane yeşil biber
1 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı sıvı yağ
4 diş sarımsak
1 .5 yemek kaşığı karışık salça
2 su bardağı sıcak su 200 ml ölçü
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı kırmızı biber
1 çay kaşığı karabiber
Üzeri için;
Bol rende kaşar
YAPILIŞI
Öncelikle etleri küp küp doğrayalım.
Patatesleri ve havuçları aynı büyüklükte doğrayalım .
Soğanı ,yeşil biberi küçük doğrayalım ,düdüklü tencereyi ocağa alalım.
İçine sıvı yağ ekleyelim ,üzerine etimizi ilave edelim orta ateşte 3 dakika kavuralım .
Daha sonra üzerine soğanlı ,biberi, sarımsağı ilave edelim.
5 dakika orta ateşte kavuralım .
Daha sonra üzerine patatesi ,havucu ,salçayı ve baharatlarını ,tuzunu ilave edelim karıştıralım .
3 dakika soteleyelim ,daha sonra üzerine sıcak suyunu ilave edelim tuzunu kendi damak tadınıza göre ayarlayın .
Düdüklümüzün kapağını kapatalım 10 dakika pişirelim.
Soğuduktan sonra kapağını açalım güveç kalıplarına sulu şekilde yerleştirelim.
Üzerine bol kaşar ilave edelim ,fırın tepsisi ne dizelim.
Tepsiye bir bardak su ilave edelim.
Güveçler kurumaması için önceden ısıttığımız 235° alt üst ayarlı fırına pişmeye bırakalım.
Kaşarlarımızın üzeri kızarınca fırından çıkaralım bulgur pilavıyla ya da sade servis yapalım kimden afiyet olsun.