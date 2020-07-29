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Haberler Galeri Iğdır ve Isparta bayram namazı saati: Isparta ve Iğdır bayram namazı vakti saat kaçta giriyor?

ve saati: Isparta ve Iğdır bayram namazı vakti saat kaçta giriyor?

ve saati on binlerce Müslüman için bu sene de merak konusu oldu. İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı saatleri kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, Iğdır Kurban bayramı namazı ve Isparta bayram namazı saati ne zaman? İşte, Iğdır bayram namazı saatleri ve Isparta bayram namazı vakti…

Giriş Tarihi: 29.07.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 17:01
Iğdır ve Isparta bayram namazı saati: Isparta ve Iğdır bayram namazı vakti saat kaçta giriyor?

Kurban bayramı için sayılı saatler kaldı. Her sene olduğu gibi bu yılda kurban bayramı namazı saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En çok merak edilen iller arasındadır ve yer alıyor. Peki saati ve Isparta bayram namazı saati bu sene İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan vakitlere göre nasıl belirlendi? Bu başlık altında, Isparta bayram namazı ve Iğdır bayram namazı saatleri yer almaktadır.

IĞDIR BAYRAM NAMAZI SAATİ - ISPARTA BAYRAM NAMAZI SAATİ

İşte, Iğdır ve Isparta illerimize ait bayram namazı saatleri....

Iğdır ve Isparta bayram namazı saati: Isparta ve Iğdır bayram namazı vakti saat kaçta giriyor?

Isparta bayram namazı 06:32 olarak belirlenmiştir.

Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2020 İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Konya bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri yayınlandı

Iğdır bayram namazı 05:35 olarak belirlenmiştir.

Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet ile 2020 İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Konya bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri yayınlandı

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Iğdır ve Isparta bayram namazı saati: Isparta ve Iğdır bayram namazı vakti saat kaçta giriyor?

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Iğdır ve Isparta bayram namazı saati: Isparta ve Iğdır bayram namazı vakti saat kaçta giriyor?
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