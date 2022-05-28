İHLAS SURESİ OKUNUŞU, İhlas Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Meali

İhlas Suresi Tefsiri

İhlas Suresi'nin ilk iki ayetinde bulunan "ahad" ve "samed" kelimeleri Allah'ın en güzel sıfatlarındandır. Ahad O'nun birliğini ve eşsizliğini ifade eder. Samed ise kimseye ihtiyacı olmayan, ihtiyaç duyulan, doğmamış ve doğurulmamış olan anlamlarına gelir. Samed, Allah'ın en mühim sıfatlarından biridir. Yaratılmış her şeyin varlığını Allah'a borçlu olduğunu ifade eder. O'nun bir dengi olamayacağını, her şeyden üstün olduğunu belirtir.

İhlas Suresi Faziletleri

1- Enes bin Mâlik -radıyallahu anh-'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

"Her birinizin, her gece bir «Kul hüvallâhu ehad» okumasına engel olan şey nedir? Çünkü o, bütün Kur'ân'a muâdildir (denktir)." (Tirmizî, Sevâbu'l-Kur'ân, 11)

2- Abdullah ibni Ömer -radıyallâu anh-'tan rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir:

"-Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'i ir ay boyunca takip ettim. Sabah namazının sünnetinde Kâfirûn ve İhlâs sûrelerini okuyordu." (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 14; Tirmizî, Salât, 308; Ebû Dâvud, Salât-ı Tatavvu, 2)

Câbir -radıyallâu anh-'tan rivayet edildiğine göre, "Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Kâfirûn ve İhlâs Sûresi'ni iki rekât tavaf namazında okurdu." (Müslim, Hacc, 19)

3- Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'in şöyle buyurduğu da rivayet edilir:

"Kim uyumak istediğinde yatağı üzeirnde sağ yanına yatar, sonra İhlâs Sûresi'ni yüz kere okursa, kıyamet günü Rabbi ona şöyle diyecektir:

«Ey kulum! Sağından cennete giriver.»" (Tirmizî, Fedâilu'l-Kur'ân, 11; Dârimî, Fedâilu'l-Kur'ân, 27)