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Haberler Yaşam İHLAS SURESİ OKUNUŞU, İhlas Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Meali
Giriş Tarihi: 28.05.2022 10:59 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 10:59

İHLAS SURESİ OKUNUŞU, İhlas Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Meali

İhlas Suresi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan yüz on ikinci suredir. "Kul hüvallahü ahad" sözleriyle başlarken, aynı zamanda bu isimle de bilinir. İhlas-ı Şerif olarak da adlandırılan İhlas Suresi, tevhid inancını tam anlamıyla benimsemiştir. Mekke döneminde nazil olmuş ve dört ayetten oluşmuştur. İhlas Suresi okunuşu ve anlamı herkes tarafından bilinmesi gereken bir konudur. İhlas Suresi Türkçe anlamı, Arapça yazılışı, fazileti ve Diyanet meali bu başlık altında yer alıyor.

İHLAS SURESİ OKUNUŞU, İhlas Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Meali

İhlas Suresi, tevhid inancını tam anlamıyla benimsemiştir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan en faziletli ve kısa surelerden birisidir. Mekke döneminde nazil olmuş, dört ayetten oluşmuştur. İhlas, kelime olarak dine içtenlikle bağlanmak anlamını taşımaktadır. Namazlarda da en çok okunan surelerden birisi olan İhlas Suresi okunuşu, anlamı, fazileti ve meali hakkında en detaylı bilgileri aşağıdan okuyabilirsiniz. İşte, İhlas Suresi Türkçe anlamı, Arapça yazılışı ve Diyanet meali

İHLAS SURESİ OKUNUŞU, İhlas Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Meali

İhlas Suresi Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

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İHLAS SURESİ OKUNUŞU, İhlas Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Meali

İhlas Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O'na bir denk de olmadı.

İHLAS SURESİ OKUNUŞU, İhlas Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Meali

İhlas Suresi Tefsiri

İhlas Suresi'nin ilk iki ayetinde bulunan "ahad" ve "samed" kelimeleri Allah'ın en güzel sıfatlarındandır. Ahad O'nun birliğini ve eşsizliğini ifade eder. Samed ise kimseye ihtiyacı olmayan, ihtiyaç duyulan, doğmamış ve doğurulmamış olan anlamlarına gelir. Samed, Allah'ın en mühim sıfatlarından biridir. Yaratılmış her şeyin varlığını Allah'a borçlu olduğunu ifade eder. O'nun bir dengi olamayacağını, her şeyden üstün olduğunu belirtir.

İhlas Suresi Faziletleri

1- Enes bin Mâlik -radıyallahu anh-'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

"Her birinizin, her gece bir «Kul hüvallâhu ehad» okumasına engel olan şey nedir? Çünkü o, bütün Kur'ân'a muâdildir (denktir)." (Tirmizî, Sevâbu'l-Kur'ân, 11)

2- Abdullah ibni Ömer -radıyallâu anh-'tan rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir:

"-Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'i ir ay boyunca takip ettim. Sabah namazının sünnetinde Kâfirûn ve İhlâs sûrelerini okuyordu." (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 14; Tirmizî, Salât, 308; Ebû Dâvud, Salât-ı Tatavvu, 2)

Câbir -radıyallâu anh-'tan rivayet edildiğine göre, "Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, Kâfirûn ve İhlâs Sûresi'ni iki rekât tavaf namazında okurdu." (Müslim, Hacc, 19)

3- Allah Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'in şöyle buyurduğu da rivayet edilir:

"Kim uyumak istediğinde yatağı üzeirnde sağ yanına yatar, sonra İhlâs Sûresi'ni yüz kere okursa, kıyamet günü Rabbi ona şöyle diyecektir:

«Ey kulum! Sağından cennete giriver.»" (Tirmizî, Fedâilu'l-Kur'ân, 11; Dârimî, Fedâilu'l-Kur'ân, 27)

İHLAS SURESİ OKUNUŞU, İhlas Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Meali

İhlas Suresi Kaç Ayettir?

İhlas Suresi, Mekke döneminde nazil olan surelerden birisidir. Tevhid inancını tam anlamıyla benimsemiştir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan yüz on ikinci sure olup, 4 ayetten oluşmuştur. Kısa ve ezberlenmesi en kolay surelerden birisidir.

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