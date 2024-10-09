İkbal Uzuner’i katleden Semih Çelik’in annesi ATV Haber’e konuştu! Vahşetten dakikalar önce son konuşma: Defalarca uyardım...

"DEFALARCA UYARDIM"

O, 2021 yılında "Gözlerini oyacağım" dediği videoyu ona göndermiş de hala o kızı İstanbul'da nasıl tutuyor. Sizin çocuğunuza öyle bir video gelse siz ne yaparsınız? Sadece okul naklini değiştirdiler. Ben anne olarak İkbal'in annesini de babasını da çok uyardım, inanın çok uyardım.