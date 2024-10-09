Giriş Tarihi: 09.10.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024
10:18
İkbal Uzuner'i katleden Semih Çelik’in annesi ATV Haber’e konuştu! Vahşetten dakikalar önce son konuşma: Defalarca uyardım...
Son dakika haberleri: Türkiye'nin gündemine oturan, İstanbul Fatih'te Ayşenur Halil (19) ve İkbal Uzuner'i (19) yarım saat arayla vahşice katledip ardından surlardan atlayarak intihar eden cani Semih Çelik'in annesi ATV Haber'e konuştu. İkbal'in ailesini defalarca uyardığını söyleyen katil Semih Çelik'in annesi, vahşetin nasıl adım adım geldiğini anlattı. Annenin anlattığına göre; katil Semih Çelik dehşetin dakikalar öncesinde annesiyle telefonda konuştu. İşte detaylar…