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Giriş Tarihi: 09.10.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 10:18

İkbal Uzuner'i katleden Semih Çelik’in annesi ATV Haber’e konuştu! Vahşetten dakikalar önce son konuşma: Defalarca uyardım...

Son dakika haberleri: Türkiye'nin gündemine oturan, İstanbul Fatih'te Ayşenur Halil (19) ve İkbal Uzuner'i (19) yarım saat arayla vahşice katledip ardından surlardan atlayarak intihar eden cani Semih Çelik'in annesi ATV Haber'e konuştu. İkbal'in ailesini defalarca uyardığını söyleyen katil Semih Çelik'in annesi, vahşetin nasıl adım adım geldiğini anlattı. Annenin anlattığına göre; katil Semih Çelik dehşetin dakikalar öncesinde annesiyle telefonda konuştu. İşte detaylar…

İkbal Uzuner’i katleden Semih Çelik’in annesi ATV Haber’e konuştu! Vahşetten dakikalar önce son konuşma: Defalarca uyardım...

Son dakika haberleri: Fatih'teki surlarda yaşanan kan dondurucu olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Önce kız arkadaşı Ayşenur Halil'i kendi evinde katleden Semih Çelik ardından surlara çağırdığı eski kız arkadaşı İkbal Uzuner'i vahşice öldürdü. Kendini de surlardan atarak hayatına son verdi.

İkbal Uzuner’i katleden Semih Çelik’in annesi ATV Haber’e konuştu! Vahşetten dakikalar önce son konuşma: Defalarca uyardım...

Çelik'in annesi Hafize Çelik, ATV Haber'e konuştu. İkbal Uzuner'in annesini ve babasını defalarca uyardığını söyleyen katil Semih Çelik'in annesi, "İlk intihar etmişlerdi 3 sene önce. Beraber intihar edeceklerdi. Sonra İkbal vazgeçti. Semih de kalbine bıçak sapladı. Benim oğlum 15 gün Çapa'da yattı. İkbal kendi de intihar etti geçen sene. Eyüp SSK'da raporları var. Bize telefon geldi, oğluma da bana da ayrı ayrı telefon geldi." ifadelerini kullandı.

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İkbal Uzuner’i katleden Semih Çelik’in annesi ATV Haber’e konuştu! Vahşetten dakikalar önce son konuşma: Defalarca uyardım...

"BENİM ÇOCUĞUM İNTİHARA EĞİLİMLİYDİ"

Katil Semih Çelik'in annesi, ATV'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Herkes bize kızıyor, ben çocuğumun böyle bir şey yapmasını ister miyim? Kendine yapsaydı onlara yapmasaydı. Benim çocuğum intihara eğilimliydi ama ben onun bu şekilde yapacağını asla tahmin etmezdim.

İkbal Uzuner’i katleden Semih Çelik’in annesi ATV Haber’e konuştu! Vahşetten dakikalar önce son konuşma: Defalarca uyardım...

Asla, benim çocuğum öyle bir çocuk değil. Hastaydı. Ben onu doktor doktor gezdirdim. Elimden geleni yaptım. O İkbal onu hiç rahat bırakmadı, sürekli aradı.

İkbal Uzuner’i katleden Semih Çelik’in annesi ATV Haber’e konuştu! Vahşetten dakikalar önce son konuşma: Defalarca uyardım...

"DEFALARCA UYARDIM"

O, 2021 yılında "Gözlerini oyacağım" dediği videoyu ona göndermiş de hala o kızı İstanbul'da nasıl tutuyor. Sizin çocuğunuza öyle bir video gelse siz ne yaparsınız? Sadece okul naklini değiştirdiler. Ben anne olarak İkbal'in annesini de babasını da çok uyardım, inanın çok uyardım.

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