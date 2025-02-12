İki çocuğunu öldürüp birini ağır yaralanmıştı: Şizofreni hastası anne Serpil Altınok Dereci hakkında karar!

Çocuklardan Aybüke Beyza Dereci ağır yaralanırken, Afra Sümeyye Dereci ve Muhammed Ali Dereci ise hayatını kaybetti. Komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tedaviye alınan Aybüke Beyza Dereci'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.