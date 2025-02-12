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Haberler Yaşam İki çocuğunu öldürüp birini ağır yaralanmıştı: Şizofreni hastası anne Serpil Altınok Dereci hakkında karar!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 12:23 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 12:23

İki çocuğunu öldürüp birini ağır yaralanmıştı: Şizofreni hastası anne Serpil Altınok Dereci hakkında karar!

Ankara'da şizofreni hastası olduğu iddia edilen anne Serpil Altınok Dereci, evde bulunan 3 çocuğunun bileklerini kesti. Çocuklardan Aybüke Beyza Dereci ağır yaralanırken, Afra Sümeyye Dereci ve Muhammed Ali Dereci ise hayatını kaybetti. İfadesi alınan anne hakkında karar verildi.

Dilhan Dumanoğlu
İki çocuğunu öldürüp birini ağır yaralanmıştı: Şizofreni hastası anne Serpil Altınok Dereci hakkında karar!

Korkunç olay Ankara'nın Keçiören İlçesi'nde yaşandı. Şizofreni hastası olduğu iddia edilen Serpil Altınok Dereci, evde bulunan 3 çocuğunun bileklerini kesti.

İki çocuğunu öldürüp birini ağır yaralanmıştı: Şizofreni hastası anne Serpil Altınok Dereci hakkında karar!

Çocuklardan Aybüke Beyza Dereci ağır yaralanırken, Afra Sümeyye Dereci ve Muhammed Ali Dereci ise hayatını kaybetti. Komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tedaviye alınan Aybüke Beyza Dereci'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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İki çocuğunu öldürüp birini ağır yaralanmıştı: Şizofreni hastası anne Serpil Altınok Dereci hakkında karar!

Serpil Altınok Dereci ise polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan Dereci Ankara Adliyesi'ne getirildi.

İki çocuğunu öldürüp birini ağır yaralanmıştı: Şizofreni hastası anne Serpil Altınok Dereci hakkında karar!

Dereci, savcıya ifade verdikten sonra 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Dereci'yi 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan tutukladı.

İki çocuğunu öldürüp birini ağır yaralanmıştı: Şizofreni hastası anne Serpil Altınok Dereci hakkında karar!

GÖZETİM ALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dereci'nin ruhsal durumunun net teşhisi ve kişinin davranışları üzerindeki etkilerinin saptanması için CMK 74'e göre Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde gözlem altına alınmasını talep edildi.

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