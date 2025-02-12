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İki çocuğunu öldürüp birini ağır yaralanmıştı: Şizofreni hastası anne Serpil Altınok Dereci hakkında karar!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
12:23
İki çocuğunu öldürüp birini ağır yaralanmıştı: Şizofreni hastası anne Serpil Altınok Dereci hakkında karar!
Ankara'da şizofreni hastası olduğu iddia edilen anne Serpil Altınok Dereci, evde bulunan 3 çocuğunun bileklerini kesti. Çocuklardan Aybüke Beyza Dereci ağır yaralanırken, Afra Sümeyye Dereci ve Muhammed Ali Dereci ise hayatını kaybetti. İfadesi alınan anne hakkında karar verildi.