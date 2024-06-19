İki çocuğunun babası kuzeni çıktı: Eşim bana özel fotoğraflarımla kumpas kurdu!

Yeşilçam filmlerini aratmayan olay Konya'da yaşandı. Antalya'da bir otelin mutfağında çalışan Hüseyin A., 17 yıldır evli olduğu eşi 3 çocuk annesi Ş.T. (33) ile geçen yıl ekim ayında anlaşmalı olarak boşandı.