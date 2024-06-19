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İki çocuğunun babası kuzeni çıktı: Eşim bana özel fotoğraflarımla kumpas kurdu!
Giriş Tarihi: 19.06.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
11:01
İki çocuğunun babası kuzeni çıktı: Eşim bana özel fotoğraflarımla kumpas kurdu!
Konya'da yaşayan Hüseyin A. 17 yıllık eşi Ş.T.'den boşandı. Komşularının 'Çocuklarına DNA testi yaptır' sözü üzerine babalık davası açtı. DNA testi sonrası 3 çocuğunun ikisinin kuzeninden olduğunu öğrenince yıkıldı. "Eşim bana özel fotoğraflarımla kumpas kurdu" diyen adamın anlattıkları şok etkisi yarattı.