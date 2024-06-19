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Haberler Yaşam İki çocuğunun babası kuzeni çıktı: Eşim bana özel fotoğraflarımla kumpas kurdu!
Giriş Tarihi: 19.06.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 11:01

İki çocuğunun babası kuzeni çıktı: Eşim bana özel fotoğraflarımla kumpas kurdu!

Konya'da yaşayan Hüseyin A. 17 yıllık eşi Ş.T.'den boşandı. Komşularının 'Çocuklarına DNA testi yaptır' sözü üzerine babalık davası açtı. DNA testi sonrası 3 çocuğunun ikisinin kuzeninden olduğunu öğrenince yıkıldı. "Eşim bana özel fotoğraflarımla kumpas kurdu" diyen adamın anlattıkları şok etkisi yarattı.

DHA
İki çocuğunun babası kuzeni çıktı: Eşim bana özel fotoğraflarımla kumpas kurdu!

Yeşilçam filmlerini aratmayan olay Konya'da yaşandı. Antalya'da bir otelin mutfağında çalışan Hüseyin A., 17 yıldır evli olduğu eşi 3 çocuk annesi Ş.T. (33) ile geçen yıl ekim ayında anlaşmalı olarak boşandı.

İki çocuğunun babası kuzeni çıktı: Eşim bana özel fotoğraflarımla kumpas kurdu!

KOMŞULARI "DNA TESTİ YAPTIR" DEDİ

Boşanmanın ardından Hüseyin A, komşularının, çocukları için DNA testi yaptırmasını söylemesi üzerine avukatı aracılığıyla Antalya 13'üncü Aile Mahkemesi'ne babalık davası açtı.

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İki çocuğunun babası kuzeni çıktı: Eşim bana özel fotoğraflarımla kumpas kurdu!

Mahkeme, çocuklar E.A. (15), H.A. (12) ve E.A.'nın (9) DNA testlerinin yapılması için Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndan inceleme istedi.

İki çocuğunun babası kuzeni çıktı: Eşim bana özel fotoğraflarımla kumpas kurdu!

2 ÇOCUĞUNUN BABASI KUZENİ ÇIKTI!

Çocuklardan alınan örnekleri inceleyen biyoloji ihtisas dairesi, DNA profil karşılaştırması sonucunu geçen şubat ayında mahkemeye gönderdi. Sonuçlara göre Hüseyin A.'nın, oğlu E.A.'nın yüzde 99,99 ihtimalle biyolojik babası olduğu tespit edildi. Hüseyin A.'nın kızları H.A. ile E.A. için ise biyolojik babalığı reddedildi.

İki çocuğunun babası kuzeni çıktı: Eşim bana özel fotoğraflarımla kumpas kurdu!

SOY BAĞI REDDEDİLDİ

DNA test sonuçlarına göre çocuklarından 2'sinin biyolojik babası olmadığının ortaya çıkmasıyla Hüseyin A.'nın açtığı soy bağı reddi davası sonuçlandı. Mahkeme, Hüseyin A.'nın kızları H.A. ile E.A.'nın soy bağının reddedilmesine karar verdi.

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