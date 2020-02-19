İki kadının cenazesi karıştı; mezardan çıkarılan cenaze yeniden defnedildi
İki kadının cenazesi karıştı; mezardan çıkarılan cenaze yeniden defnedildi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde aynı gün vefat eden iki kadının cenazesi karıştı. Olay, ailelerden birisinin, kendilerine verilen cenazenin kendi cenazeleri olmadığını fark etmesi üzerine ortaya çıktı. 83 yaşındaki Halime Dağ ve 90 yaşındaki Zehra Doğru'nun cenazelerinin Samandağ Devlet Hastanesi morgunda karıştığı anlaşıldı. Ailelerden birinin fark etmesi ile Halime Dağ'ın cenazesi mezardan çıkarılarak yeniden toprağa verildi.