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İki kadının cenazesi karıştı; mezardan çıkarılan yeniden defnedildi

'ın Samandağ ilçesinde aynı gün vefat eden iki kadının cenazesi karıştı. Olay, ailelerden birisinin, kendilerine verilen cenazenin kendi cenazeleri olmadığını fark etmesi üzerine ortaya çıktı. 83 yaşındaki ve 90 yaşındaki Zehra Doğru'nun cenazelerinin Samandağ Devlet Hastanesi morgunda karıştığı anlaşıldı. Ailelerden birinin fark etmesi ile Halime Dağ'ın cenazesi mezardan çıkarılarak yeniden toprağa verildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 19.02.2020 18:12 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 18:14
İki kadının cenazesi karıştı; mezardan çıkarılan cenaze yeniden defnedildi

Samandağ Devlet Hastanesi'nde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden Zehra Doğru'nun yakınları, aynı gün geçirdiği kalp krizi sonucu ölen 'ın cenazesini yanlışlıkla teslim aldı.

İki kadının cenazesi karıştı; mezardan çıkarılan cenaze yeniden defnedildi

Aile, götürdükleri yanlış cenazeyi Çöğürlü Mahallesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verdi.

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İki kadının cenazesi karıştı; mezardan çıkarılan cenaze yeniden defnedildi

Bir süre sonra 'ın cenazesini almaya gelen çocukları, kendilerine teslim edilen cenazenin annelerine ait olmadığını fark edince yanlışlık ortaya çıktı.

İki kadının cenazesi karıştı; mezardan çıkarılan cenaze yeniden defnedildi

Hastane yönetimine bilgi verilmesi üzerine yanlışlıklı gömülen 'ın cenazesi mezardan çıkartılarak ailesine teslim edildi.

İki kadının cenazesi karıştı; mezardan çıkarılan cenaze yeniden defnedildi

Dağ, götürüldüğü Tekebaşı Mahallesi'nde yeniden toprağa verildi.

İki kadının cenazesi karıştı; mezardan çıkarılan cenaze yeniden defnedildi

Zehra Doğru'nun cenazesi ise ailesi tarafından hastaneden alınıp, Çöğürlü Mahallesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İki kadının cenazesi karıştı; mezardan çıkarılan cenaze yeniden defnedildi

Zehra Doğru

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