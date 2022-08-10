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İki kadının sokak ortasındaki görüntüleri şoke etti: Ağzı yüzü kan içinde kaldı!
Giriş Tarihi: 10.08.2022 12:04
Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
12:05
İki kadının sokak ortasındaki görüntüleri şoke etti: Ağzı yüzü kan içinde kaldı!
İstanbul Sancaktepe'de bir sitede oturan ve yüzde 50 engelli olan 2 çocuk annesi Züleyha Tamer, yan bloktaki komşusu tarafından sokak ortasında öldüresiye darp edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Züleyha Tamer, tedavisinin ardından evine geldi. SABAH'a konuşan Tamer; "Çocuklarımın başına çiçek saksısı atmak istedi. Onlar oyun oynuyor diye kaynar su atmakla tehdit etmiş. Ben de karşılaştığımda sordum. Bir anda üzerime saldırdı. Yere yatırdı, kafamı yerlere vurdu. Elindeki telefonla kafama defalarca vurdu. Komşularımız güvenlik geldi zorla ayırdı. Şikayetçi oldum hiçbir gelişme olmadı. Şimdi beni ve 10 yaşındaki oğlumu öldürmekle tehdit ediyor. Oğlum korkudan bahçeye çıkamıyor" diyerek yardım istedi. O anlar ise böyle görüntülendi…