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Haberler Yaşam İki kadının sokak ortasındaki görüntüleri şoke etti: Ağzı yüzü kan içinde kaldı!
Giriş Tarihi: 10.08.2022 12:04 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 12:05

İki kadının sokak ortasındaki görüntüleri şoke etti: Ağzı yüzü kan içinde kaldı!

İstanbul Sancaktepe'de bir sitede oturan ve yüzde 50 engelli olan 2 çocuk annesi Züleyha Tamer, yan bloktaki komşusu tarafından sokak ortasında öldüresiye darp edildi. Ambulansla hastaneye götürülen Züleyha Tamer, tedavisinin ardından evine geldi. SABAH'a konuşan Tamer; "Çocuklarımın başına çiçek saksısı atmak istedi. Onlar oyun oynuyor diye kaynar su atmakla tehdit etmiş. Ben de karşılaştığımda sordum. Bir anda üzerime saldırdı. Yere yatırdı, kafamı yerlere vurdu. Elindeki telefonla kafama defalarca vurdu. Komşularımız güvenlik geldi zorla ayırdı. Şikayetçi oldum hiçbir gelişme olmadı. Şimdi beni ve 10 yaşındaki oğlumu öldürmekle tehdit ediyor. Oğlum korkudan bahçeye çıkamıyor" diyerek yardım istedi. O anlar ise böyle görüntülendi…

Yunus Emre KAVAK
İki kadının sokak ortasındaki görüntüleri şoke etti: Ağzı yüzü kan içinde kaldı!

Sancaktepe Osmangazi Mahallesinde bulunan bir sitede 4 yıldır ikamet eden 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Züleyha Tamer'in başı komşusu ile dertte. Geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı.

İki kadının sokak ortasındaki görüntüleri şoke etti: Ağzı yüzü kan içinde kaldı!

Tamer'in 10 yaşındaki oğlu bahçede oynarken komşusu A.D. ona önce soğuk su döktü bir daha orada oynarsa kaynar su dökmekle tehdit etti.

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İki kadının sokak ortasındaki görüntüleri şoke etti: Ağzı yüzü kan içinde kaldı!

Birkaç gün sonra aynı yerde arkadaşlarıyla oynarken bu kez dev bir çiçek saksısını çocukların üzerine atmak istedi ve ölümle tehdit etti. Durumu annesine anlattı.

İki kadının sokak ortasındaki görüntüleri şoke etti: Ağzı yüzü kan içinde kaldı!

Anne Züleyha Tamer yine birkaç gün sonra çöp atma sırasında komşusu A.D. ile karşılaşınca olayı anlattı. Çocuğun başına saksı gelse ölürdü dedi. Bu lafın üzerine komşu A.D. bir anda saldırıya geçti. Yüzde 50 engelli olan Tamer'i yere yatırıp defalarca vurdu.

İki kadının sokak ortasındaki görüntüleri şoke etti: Ağzı yüzü kan içinde kaldı!

"KAFAMI TUTUP YERLERE VURDU"
O anlar SABAH'a anlatan Züleyha Tamer; "Ben konuşmak istedim o bir anda saldırdı. Hemen üzerime çıktı, elindeki telefonla kafama vurdu.

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