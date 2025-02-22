HAVALAR ISINIYOR! Baharın habercisi ilk cemre düştü mü, ikinci cemre ne zaman ve nereye düşecek?

Her yıl, bir hafta arayla sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşen cemrelerin tamamlanmasının ardından doğa yeniden canlanır ve yeşermeye başlar. Bu yıl, ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşerek baharın ilk habercisini verdi. İkinci cemre ise, suya düşecek ve bu düşüşle birlikte doğadaki uyanış daha da hızlanacak. Peki; İkinci cemre ne zaman düşecek? İşte 2025 Cemre düşme tarihleri...