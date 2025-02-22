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HAVALAR ISINIYOR! Baharın habercisi ilk cemre düştü mü, ikinci cemre ne zaman ve nereye düşecek?
Giriş Tarihi: 22.02.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
11:10
HAVALAR ISINIYOR! Baharın habercisi ilk cemre düştü mü, ikinci cemre ne zaman ve nereye düşecek?
Baharın gelişini müjdeleyen cemreler, doğanın uyanış sürecini başlatan önemli bir doğa olayıdır. Yedişer gün arayla sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşen cemreler, sıcaklıkların artmasına ve doğanın canlanmasına işaret eder. İlk cemre, 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşerek baharın ilk sinyalini verdi. Peki, ikinci cemre ne zaman düşecek?