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Giriş Tarihi: 23.06.2021 12:08 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 12:14

İkinci el alırken bunu görürseniz yeniden düşünün!

İkinci el arabalar her zaman merak ediliyor. Araç almak isteyen kişiler 2. el oto pazarında hangi modellerin satıldığına, fiyatara, araçların ne durumda olduğuna bakıyor. Akıllı telefonların ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte ikinci el pazarı da internete kaydı. İnternet sitelerinden ilanları araştırılıyor. E-ticaret sitelerindeki bazı ilanlardaki açıklamalar gülümseten cinsten.

İkinci el araba alırken bunu görürseniz yeniden düşünün!

Pazarlama taktiklerini gözler önüne seren ilanlardaki tanımlamalarda en çok otomobiller kullanılıyor. İşte ikinci el satışlarında kullanılan klişeler...

İkinci el araba alırken bunu görürseniz yeniden düşünün!

Arabayı bilen biliyor

Arabayla ilgili herhangi açıklama yapmazlar. Özellikle modifiyeli kullananların satış taktiğidir.

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İkinci el araba alırken bunu görürseniz yeniden düşünün!

60 bin hasar kaydı var, sigortadan para almak için yapıldı

Hiçbir sigorta şirketi gerçek hasarın üzerinde fazla tazminat ödemez.

İkinci el araba alırken bunu görürseniz yeniden düşünün!

Gereksiz muhabbet yapmayın, kalp kırarım

satın almak isteyenlerin sorularından bunalanların kullandığı klişedir.

İkinci el araba alırken bunu görürseniz yeniden düşünün!

Komple keyfi olarak boyalı

Ülkemizde boyalı araçların ikinci el değeri düşük çıkmaktadır. Ancak bu taktikle satış yapmak isteyenler genelde alıcıları aldatmak isterler. Keyfi olarak boyatılan düzgün araçlar olmasına rağmen geneli ağır hasar almasından dolayı boyanır.

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