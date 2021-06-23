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Giriş Tarihi: 23.06.2021 12:08Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 12:14
İkinci el araba alırken bunu görürseniz yeniden düşünün!
İkinci el arabalar her zaman merak ediliyor. Araç almak isteyen kişiler 2. el oto pazarında hangi modellerin satıldığına, fiyatara, araçların ne durumda olduğuna bakıyor. Akıllı telefonların ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte ikinci el araba pazarı da internete kaydı. İnternet sitelerinden otomobil ilanları araştırılıyor. E-ticaret sitelerindeki bazı ilanlardaki açıklamalar gülümseten cinsten.