İkinci el araba alırken bunu görürseniz yeniden düşünün!

Komple keyfi olarak boyalı

Ülkemizde boyalı araçların ikinci el değeri düşük çıkmaktadır. Ancak bu taktikle satış yapmak isteyenler genelde alıcıları aldatmak isterler. Keyfi olarak boyatılan düzgün araçlar olmasına rağmen geneli ağır hasar almasından dolayı boyanır.