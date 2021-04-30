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Haberler Yaşam İkinci el araç alacaklar aman dikkat! Eğer görürseniz bir daha düşünün!
Giriş Tarihi: 30.04.2021 14:01 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 14:07

İkinci el araç alacaklar aman dikkat! Eğer görürseniz bir daha düşünün!

pazarındaki araçlar her zaman araştırılıyor. Araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 2. el oto pazarında hangi modellerin satıldığına, fiyatara, araçların ne durumda olduğuna bakıyor. Akıllı telefonların ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte ikinci el araba pazarı da internete kaydı. İnternet sitelerinden otomobil ilanları araştırılıyor. E-ticaret sitelerindeki bazı ilanlardaki açıklamalar gülümseten cinsten.

İkinci el araç alacaklar aman dikkat! Eğer görürseniz bir daha düşünün!

Pazarlama taktiklerini gözler önüne seren ilanlardaki tanımlamalarda en çok otomobiller kullanılıyor. İşte satışlarında kullanılan klişeler...

İkinci el araç alacaklar aman dikkat! Eğer görürseniz bir daha düşünün!

Arabayı bilen biliyor

Arabayla ilgili herhangi açıklama yapmazlar. Özellikle modifiyeli araba kullananların satış taktiğidir.

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İkinci el araç alacaklar aman dikkat! Eğer görürseniz bir daha düşünün!

60 bin hasar kaydı var, sigortadan para almak için yapıldı

Hiçbir sigorta şirketi gerçek hasarın üzerinde fazla tazminat ödemez.

İkinci el araç alacaklar aman dikkat! Eğer görürseniz bir daha düşünün!

Gereksiz muhabbet yapmayın, kalp kırarım

Araba satın almak isteyenlerin sorularından bunalanların kullandığı klişedir.

İkinci el araç alacaklar aman dikkat! Eğer görürseniz bir daha düşünün!

Komple keyfi olarak boyalı

Ülkemizde boyalı araçların ikinci el değeri düşük çıkmaktadır. Ancak bu taktikle satış yapmak isteyenler genelde alıcıları aldatmak isterler. Keyfi olarak boyatılan düzgün araçlar olmasına rağmen geneli ağır hasar almasından dolayı boyanır.

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