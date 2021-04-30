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Giriş Tarihi: 30.04.2021 14:01Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 14:07
İkinci el araç alacaklar aman dikkat! Eğer görürseniz bir daha düşünün!
İkinci el otomobil pazarındaki araçlar her zaman araştırılıyor. Araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 2. el oto pazarında hangi modellerin satıldığına, fiyatara, araçların ne durumda olduğuna bakıyor. Akıllı telefonların ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte ikinci el araba pazarı da internete kaydı. İnternet sitelerinden otomobil ilanları araştırılıyor. E-ticaret sitelerindeki bazı ilanlardaki açıklamalar gülümseten cinsten.