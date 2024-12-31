İkizler burcunu yeni yılda neler bekliyor? Aşk, sağlık, para... İşte, 2025 İkizler burcu yorumları

DUYGULARIN ESİRİ OLMAMALISINIZ

Kariyeriniz ve toplum önündeki duruşunuz ile ilgili algıları açık ve empatik olarak hareket edebilirsiniz. Kendinizi toplum önünde daha duyarlı ifade etme ihtiyacınız olabilir. Bu zaman dilimi içerisinde hassas ve düşünceli algılanabilirsiniz. Yaratıcılık, sanat ve tasarım ile ilgili projeleriniz ile gündeme gelebilirsiniz. Risklerden korkmamayı öğrendiniz. Köklü kararlar alacaksınız. İşinizle ilgili konularda tatlı dilli ve politik davranmanın avantajlarını göreceksiniz. Oldukça başarılı ve çevrenize olumlu bir görüntü vereceksiniz. Jüpiter yılın ilk altı ayı burcunuzda ilerliyor. 5 Şubat'tan sonra coşkulu bir döneme giriyorsunuz. 10 Haziran'dan sonra maddi konular gündeme gelecek.