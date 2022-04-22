Haberler Yaşam İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 2022 nedir, neden olur, etkileri nelerdir? Google'dan İklim değişikliği doodle sürprizi...

Giriş Tarihi: 22.04.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 16:26

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı olan Google iklim değişikliği ile ilgili farkındalık yaratabilmek üzere düğmeye bastı ve konuyu doodle'a taşıdı. Özel gün ve haftalardaki tematik Doodle'larıyla dikkat çeken arama motorunun bu hamlesiyle beraber "İklim değişikliği nedir, neden olur, etkileri nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Küresel ısınma, karbondioksit gibi ısıyı tutan gazların atmosferde artmasıyla ortaya çıkan bu durum, dünyadaki iklimlerin değişmesine sebebiyet verir bu da yaşamın sonuna doğru yaklaşılması demektir. Peki, İklim değişikliği nedir, neden olur, etkileri nelerdir? İşte tüm detaylar...