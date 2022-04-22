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Haberler Yaşam İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 2022 nedir, neden olur, etkileri nelerdir? Google'dan İklim değişikliği doodle sürprizi...
Giriş Tarihi: 22.04.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 16:26

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 2022 nedir, neden olur, etkileri nelerdir? Google'dan İklim değişikliği doodle sürprizi...

Dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı olan Google iklim değişikliği ile ilgili farkındalık yaratabilmek üzere düğmeye bastı ve konuyu doodle'a taşıdı. Özel gün ve haftalardaki tematik Doodle'larıyla dikkat çeken arama motorunun bu hamlesiyle beraber "İklim değişikliği nedir, neden olur, etkileri nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Küresel ısınma, karbondioksit gibi ısıyı tutan gazların atmosferde artmasıyla ortaya çıkan bu durum, dünyadaki iklimlerin değişmesine sebebiyet verir bu da yaşamın sonuna doğru yaklaşılması demektir. Peki, İklim değişikliği nedir, neden olur, etkileri nelerdir? İşte tüm detaylar...

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 2022 nedir, neden olur, etkileri nelerdir? Google’dan İklim değişikliği doodle sürprizi...

Google iklim değişikliği doodle'ı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Belirli gün ve haftalarda dikkat çekmek, farkındalık yaratmak amacıyla oluşturulan bu doodle, araştırma konusu haline geldi. Bu noktada "İklim değişikliği nedir, neden olur, etkileri nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Kuraklık, çölleşme, yağışlardaki dengesizlik ve sapmalar, su baskınları, tayfun, fırtına, hortum vb. meteorolojik olaylarla kendini gösteren bu durumla ilgili uzmanlar çeşitli önlemler sunuyor. Peki, İklim değişikliği nedir, neden olur, etkileri nelerdir? İşte merak edilenler...

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 2022 nedir, neden olur, etkileri nelerdir? Google’dan İklim değişikliği doodle sürprizi...

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 2022 NEDİR?

İklim değişikliği ya da Küresel ısınma, karbondioksit gibi ısıyı tutan gazların atmosferde artmasıyla oluşan ve atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda, Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıkların artması nedeniyle Dünyanın ikliminin değişmesidir. Günümüzde iklim bilimciler (klimatolog) küresel ısınma konusunda hemfikirdirler.

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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 2022 nedir, neden olur, etkileri nelerdir? Google’dan İklim değişikliği doodle sürprizi...

Küresel İklim Değişikliği insani fosil yakıtlar tüketimi, endüstriyel ve tarımsal gibi faaliyetlerinin sonucu olarak atmosferdeki miktarı ve yoğunluğu artan sera gazlarının neden olduğu küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişiklikleridir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 2022 nedir, neden olur, etkileri nelerdir? Google’dan İklim değişikliği doodle sürprizi...

Bu iklim değişiklikleri kuraklık, çölleşme, yağışlardaki dengesizlik ve sapmalar, su baskınları, tayfun, fırtına, hortum vb. meteorolojik olaylarda artışlar gibi belirtilerle kendini gösterir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 2022 nedir, neden olur, etkileri nelerdir? Google’dan İklim değişikliği doodle sürprizi...

Paris Anlaşmasına göre, Dünya'nın ortalama sıcaklığı en fazla 2 °C olmalıdır. Bu hedeflere ulaşmak için birçok faaliyet şart. En önemlilerin arasında fosil yakıt kullanımının bırakılması ve az et tüketilmelidir.

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