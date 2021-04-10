İl il 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var, saat kaçta başlıyor?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri bu yaş grubundaki vatandaşlar tarafından güncel olarak sorgulanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri ve günleri de belli olmuştu. Öte yandan; corona vaka sayısındaki artış sürerken 58 il ise yüksek riskli gruptan çok yüksek riskli iller listesine girmiş ve kırmızı kategoride yer almıştı. Bu kapsamda; 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var ve saat kaçta başlıyor?

İşte il il 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izni saatleri!