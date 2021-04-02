İl il hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri: 3-4 Nisan sokağa çıkma yasağı hangi illerde? Ankara, İzmir ve İstanbul'da hafta sonu yasak ne zaman bitiyor?

Son dakika haberleri... Türkiye'de çok yüksek riskli illerin sayısının 58'e ulaşmasının ardından bir dizi yeni tedbir kararı alındı. Cumartesi günleri için kaldırılan hafta sonu sokağa çıkma yasağı kısıtlaması, çok yüksek riskli iller için yeniden uygulanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Mersin ve İstanbul'un da bulunduğu 58 ilin çok yüksek riskli iller sınıfına dahil olduğunu açıklarken vaka sayısına dikkat çekti. Bunun akabinde, hafta sonu yasağı ile ilgili yeni kararlar açıklandı. İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı genelgesini yayımlayarak merak edilenlere açıklık getirdi. İçişleri'nin genelgesinde, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor ve hangi illerde var sorusuna yanıt verildi. Hafta sonu market, bakkal, kasap, manav ve fırın çalışma saatlerin hakkında da bilgi verildi. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? İşte, Ankara, İzmir, İstanbul ve il il hafta sonu yasak saatleri