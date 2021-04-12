Müslüman âlemi her yıl olduğu gibi on bir ayın sultanının gelişini yine büyük heyecan ve coşku ile karşıladı. Diyanet İşleri'nin yayınladığı Ramazan İmsakiyesi takvimine göre 13 Nisan Salı günü Ramazan ayının birinci günü idrak edilecek. İstanbul iftar vakti, Ankara iftar vakti ve İzmir iftar saati başta olmak üzere il il iftar vakti bilgileri de gündemin en önemli konuları arasında yer aldı. Ramazan İmsakiye 2021 ile İstanbul'da sahur saat kaçta sorusu cevabını bulurken, tüm iller için iftar saatleri ve sahur saatleri de belli oldu. İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir sahur saati ve iftar saatleri!