İl il sokağa çıkma yasağı saatleri 2021: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

1 Mart tarihinde kademeli normalleşme sürecine girilmesi ile birlikte iller risk durumuna göre 4 gruba ayrılmış ve düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak belirlenmişti. Corona vaka sayısındaki duruma göre kırmızı, sarı, turuncu ve mavi renklerde nitelendirilen illerin son durumun ardından vatandaşlar kendi illerindeki sokağa çıkma yasağı saatlerini merak ediyorlar. Bilindiği üzere; düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü yasak uygulaması devam etmektedir. İşte il il hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller listesi!