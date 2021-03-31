Türkiye korona risk haritası il il yayınlandı! 31 Mart Düşük, orta ve yüksek riskli iller ile İzmir, Ankara, İstanbul risk haritasında hangi renk kodu?

Koronavirüs risk haritasının güncellenmesiyle beraber ülke çapında üçüncü dalga tedirginliği yaşanıyor. Vakalarda son dönemde rekor seviyede bir artış yaşandığı bilinirken bu durum birçok kısıtlamayı da beraberinde getirdi. Vatandaşlar güncel Türkiye koronavirüs risk haritası üzerindeki son durumu merak ediyor. İşte Türkiye koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi…

TÜRKİYE KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI GÜNCELLENDİ!

Türkiye risk haritası, gündemin en çok öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. Bilindiği gibi, son Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar, koronavirüs risk haritası göz önüne alınarak hazırlanmıştı. İller, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandırılarak mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrıldı. Yayımlanan son haritada 58 ilin kırmızıya dönmesi ise dikkatleri çekmişti.