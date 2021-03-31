Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İl il Türkiye korona risk haritası yayınlandı! 31 Mart 2021 Düşük, orta ve yüksek riskli iller ile İzmir, Ankara, İstanbul risk haritasında hangi renk kodu?

İl il yayınlandı! 31 Mart 2021 Düşük, orta ve yüksek riskli iller ile , , risk haritasında hangi renk kodu?

Kabine Toplantısı sonrası güncellendi. Tam 58 ilimizin rengi kırmızıya dönerken güncel tablodaki tek mavi yani düşük riskli il Şırnak olarak kaydedildi. Öte yandan yüksek riskli ilimiz 'da da vakalarda rekor seviyede artış yaşandı. Bu durum yeniden kısıtlama kararlarını geri getirirken vatandaşlar güncel Türkiye koronavirüs risk haritasını araştırmaya başladı. Bilindiği üzere haritada; düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renk kodları ile gösteriliyor. İşte düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller ile 31 Mart güncel Türkiye koronavirüs risk haritası…

Giriş Tarihi: 31.03.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 11:01
Türkiye korona risk haritası il il yayınlandı! 31 Mart Düşük, orta ve yüksek riskli iller ile İzmir, Ankara, İstanbul risk haritasında hangi renk kodu?

Türkiye korona risk haritası il il yayınlandı! 31 Mart Düşük, orta ve yüksek riskli iller ile İzmir, Ankara, İstanbul risk haritasında hangi renk kodu?

Koronavirüs risk haritasının güncellenmesiyle beraber ülke çapında üçüncü dalga tedirginliği yaşanıyor. Vakalarda son dönemde rekor seviyede bir artış yaşandığı bilinirken bu durum birçok kısıtlamayı da beraberinde getirdi. Vatandaşlar güncel üzerindeki son durumu merak ediyor. İşte Türkiye koronavirüs risk haritası ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi…

TÜRKİYE KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI GÜNCELLENDİ!

Türkiye risk haritası, gündemin en çok öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. Bilindiği gibi, son Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar, koronavirüs risk haritası göz önüne alınarak hazırlanmıştı. İller, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandırılarak mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrıldı. Yayımlanan son haritada 58 ilin kırmızıya dönmesi ise dikkatleri çekmişti.

Türkiye korona risk haritası il il yayınlandı! 31 Mart Düşük, orta ve yüksek riskli iller ile İzmir, Ankara, İstanbul risk haritasında hangi renk kodu?

Türkiye korona risk haritası il il yayınlandı! 31 Mart Düşük, orta ve yüksek riskli iller ile İzmir, Ankara, İstanbul risk haritasında hangi renk kodu?

ADANA: Turuncu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye korona risk haritası il il yayınlandı! 31 Mart Düşük, orta ve yüksek riskli iller ile İzmir, Ankara, İstanbul risk haritasında hangi renk kodu?

Türkiye korona risk haritası il il yayınlandı! 31 Mart Düşük, orta ve yüksek riskli iller ile İzmir, Ankara, İstanbul risk haritasında hangi renk kodu?

ADIYAMAN: Kırmızı
Türkiye korona risk haritası il il yayınlandı! 31 Mart Düşük, orta ve yüksek riskli iller ile İzmir, Ankara, İstanbul risk haritasında hangi renk kodu?

Türkiye korona risk haritası il il yayınlandı! 31 Mart Düşük, orta ve yüksek riskli iller ile İzmir, Ankara, İstanbul risk haritasında hangi renk kodu?

AFYONKARAHİSAR Turuncu
Türkiye korona risk haritası il il yayınlandı! 31 Mart Düşük, orta ve yüksek riskli iller ile İzmir, Ankara, İstanbul risk haritasında hangi renk kodu?

Türkiye korona risk haritası il il yayınlandı! 31 Mart Düşük, orta ve yüksek riskli iller ile İzmir, Ankara, İstanbul risk haritasında hangi renk kodu?

AĞRI: Turuncu
SON DAKİKA