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İl il haftalık hava durumu raporu (7 - 13 Nisan 2025) | Meteoroloji'den vatandaşlara peş peşe uyarı: Sıcaklıklar düşecek!
Giriş Tarihi: 07.04.2025 05:58
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
05:58
İl il haftalık hava durumu raporu (7 - 13 Nisan 2025) | Meteoroloji'den vatandaşlara peş peşe uyarı: Sıcaklıklar düşecek!
Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olacak soğuk hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle bazı bölgelerde sağanak yağış ve ani sıcaklık değişimleri görülecek. İşte il il yeni hafta hava durumu tahminleri ve Meteoroloji'den gelen önemli uyarılar…