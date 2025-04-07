İl il haftalık hava durumu raporu (7 - 13 Nisan 2025) | Meteoroloji'den vatandaşlara peş peşe uyarı: Sıcaklıklar düşecek!

Yüksek kesimler başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Soğuk hava batıda hafta sonuna kadar, diğer bölgelerde ise gelecek hafta başına kadar etkisini gösterecek.

Ayrıca Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında zirai don riski bulunuyor.