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Haberler Yaşam İl il haftalık hava durumu raporu (7 - 13 Nisan 2025) | Meteoroloji'den vatandaşlara peş peşe uyarı: Sıcaklıklar düşecek!
Giriş Tarihi: 07.04.2025 05:58 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 05:58

İl il haftalık hava durumu raporu (7 - 13 Nisan 2025) | Meteoroloji'den vatandaşlara peş peşe uyarı: Sıcaklıklar düşecek!

Yeni haftayla birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olacak soğuk hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle bazı bölgelerde sağanak yağış ve ani sıcaklık değişimleri görülecek. İşte il il yeni hafta hava durumu tahminleri ve Meteoroloji'den gelen önemli uyarılar…

İl il haftalık hava durumu raporu 7 - 13 Nisan 2025 | Meteoroloji’den vatandaşlara peş peşe uyarı: Sıcaklıklar düşecek!

Meteoroloji'den gelen son tahminlere göre, yeni haftada Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak. Bazı illerde yağmur ve rüzgâr etkili olurken, yüksek kesimlerde kar ihtimali de göz önünde bulunduruluyor. Hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği belirtilirken, vatandaşlar il il hava durumunu araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hava nasıl olacak?

İl il haftalık hava durumu raporu 7 - 13 Nisan 2025 | Meteoroloji’den vatandaşlara peş peşe uyarı: Sıcaklıklar düşecek!

METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARI: SICAKLIKLAR DÜŞECEK!

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, yarından itibaren hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor.

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İl il haftalık hava durumu raporu 7 - 13 Nisan 2025 | Meteoroloji’den vatandaşlara peş peşe uyarı: Sıcaklıklar düşecek!

Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek yurtta, sıcaklıklar batı kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece, diğer bölgelerde ise 8-10 derece altına inecek.

İl il haftalık hava durumu raporu 7 - 13 Nisan 2025 | Meteoroloji’den vatandaşlara peş peşe uyarı: Sıcaklıklar düşecek!

Yüksek kesimler başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Soğuk hava batıda hafta sonuna kadar, diğer bölgelerde ise gelecek hafta başına kadar etkisini gösterecek.

Ayrıca Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında zirai don riski bulunuyor.

İl il haftalık hava durumu raporu 7 - 13 Nisan 2025 | Meteoroloji’den vatandaşlara peş peşe uyarı: Sıcaklıklar düşecek!

En düşük sıcaklığın Ankara'da sıfırın altında 2, İstanbul'da 2, İzmir'de 5, Konya'da sıfırın altında 2, Antalya'da 8, Bolu'da sıfırın altında 2, Samsun'da 4, Trabzon'da 3, Erzurum'da sıfırın altında 6, Malatya'da sıfırın altında 1 ve Diyarbakır'da 3 derece olması bekleniyor.