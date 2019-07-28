İl olabilecek ilçeler belli oldu!

Türkiye'nin hangi ilçeleri il olmaya uygun? Yıllardır süregelen bir merak konusudur 'İl olabilecek ilçeler' ve kimi vatandaşlar sık sık bu soruyu yetkililere iletiyor. Peki TÜİK verileri üzerinden bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterler baz alındığında gerçekten hangi ilçelerimiz il olmak için en iyi koşullara sahip? 81 ilimiz içerisinde kimileri bağlı oldukları illerden büyük nüfusa ve ekonomiye sahip ilçelerimiz bile var. İşte yurdun dört bir yanından Türkiye'nin il olmak için gereken şartlara en fazla sahip olan o ilçelerimiz.