Türkiye'nin en iyi haber sitesi

İl olabilecek ilçeler belli oldu!

'nin hangi ilçeleri il olmaya uygun? Yıllardır süregelen bir merak konusudur 'İl olabilecek ilçeler' ve kimi vatandaşlar sık sık bu soruyu yetkililere iletiyor. Peki verileri üzerinden bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterler baz alındığında gerçekten hangi ilçelerimiz il olmak için en iyi koşullara sahip? 81 ilimiz içerisinde kimileri bağlı oldukları illerden büyük nüfusa ve ekonomiye sahip ilçelerimiz bile var. İşte yurdun dört bir yanından Türkiye'nin il olmak için gereken şartlara en fazla sahip olan o ilçelerimiz.

Giriş Tarihi: 28.07.2019 10:27 Güncelleme Tarihi: 28.07.2019 10:58
İl olabilecek ilçeler belli oldu!

İşte o ilçeler ve nüfus sayıları!

İl olabilecek ilçeler belli oldu!

Yüksekova, Hakkari
Nüfus: 119.760

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İl olabilecek ilçeler belli oldu!

Kahta, Adıyaman
Nüfus: 122.774

İl olabilecek ilçeler belli oldu!

Edremit, Balıkesir
Nüfus: 154.487

İl olabilecek ilçeler belli oldu!

Polatlı, Ankara
Nüfus: 122.287

İl olabilecek ilçeler belli oldu!

Ünye, Ordu
Nüfus: 126.702

İl olabilecek ilçeler belli oldu!

Ergani, Diyarbakır
Nüfus: 130.105

BİZE ULAŞIN