Polatlı



Yıllar önceydi... Polatlı'da... Anayol üzerindeki kavşakta... Bir tabela görmüştük... Ve yazmıştık... 19 Mart 2004. Koskoca tabela, Mahir Yavaş'a aitti:

"Hoş geldiniz. We want to become a province. (İl olmak istiyoruz.) Türkçe söyledik kimse anlamadı."

Mahir, Süleyman Demirel... Tansu Çiller... Mesut Yılmaz... Necmettin Erbakan ile görüştü... Yetmedi... ABD Başkanı Bill Clinton'a mektup yazdı...

Ama... Polatlı'nın rüyası 30 yıldır gerçekleşmedi.

Devlet Bahçeli söyleyince... Polatlı'nın il olma arzusunu duymayan, anlamayan kalmadı.

Sevgili dostumuz Mahir Yavaş, yıllardır sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.

En büyük arzusu, Polatlı'nın il olmasını görebilmek.