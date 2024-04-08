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Haberler Yaşam İl olmaya aday ilçeler güncel liste! İşte il olma potansiyeli en yüksek 67 ilçe
Giriş Tarihi: 08.04.2024 13:15 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 13:15

İl olmaya aday ilçeler güncel liste! İşte il olma potansiyeli en yüksek 67 ilçe

İl olmaya aday ilçeler listesi güncellendi. Nüfus yoğunluğu, kent merkezine uzaklık, ekonomik gelişmişlik düzeyi gibi faktörler dikkate alınarak hazırlanan liste kapsamında 67 ilçe belirlendi. Peki il olmaya yakın ilçeler hangileri? İşte 'konuşan haritalar'a göre il olma potansiyeli en yüksek ilçeler...

İl olmaya aday ilçeler güncel liste! İşte il olma potansiyeli en yüksek 67 ilçe

İl olma potansiyeli en yüksek 67 ilçe belirlendi. Şehir merkezine uzaklık, nüfus yoğunluğu gibi faktörlerin dikkate alındığı listeye o şehrimiz damga vurdu.

İl olmaya aday ilçeler güncel liste! İşte il olma potansiyeli en yüksek 67 ilçe

İşte il olma potansiyeli en yüksek şehirler...

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İl olmaya aday ilçeler güncel liste! İşte il olma potansiyeli en yüksek 67 ilçe

Lüleburgaz,

İl olmaya aday ilçeler güncel liste! İşte il olma potansiyeli en yüksek 67 ilçe

Çerkezköy,

İl olmaya aday ilçeler güncel liste! İşte il olma potansiyeli en yüksek 67 ilçe

Silivri,

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