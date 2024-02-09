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İl olmaya aday ilçeler hangileri? Listenin zirvesinde o şehir var: İşte il olma potansiyeli yüksek ilçeler
Giriş Tarihi: 09.02.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
09:50
İl olmaya aday ilçeler hangileri? Listenin zirvesinde o şehir var: İşte il olma potansiyeli yüksek ilçeler
"İl olmaya aday ilçeler hangileri?" sorusu internette en çok araştırılan konuların başında geliyor. Konuyla ilgili yapılan detaylı araştırmanın sonucu paylaşıldı, "Hangi ilçemiz 82. il olabilir?" sorusu yanıt buldu. Peki il olmaya en yakın ilçe hangisi? Listenin ilk sırasındaki şehir dikkat çekti. İşte milyonların merak ettiği o liste ve haberin detayları...