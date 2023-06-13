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Haberler Yaşam İl olmaya aday ilçelerin listesi belli oldu! 922 ilçe arasından hangisi il olmaya yakın?
Giriş Tarihi: 13.06.2023 13:00 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 13:00

İl olmaya aday ilçelerin listesi belli oldu! 922 ilçe arasından hangisi il olmaya yakın?

Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 ile bağlı 922 ilçeden bazılarının nüfusu, birçok ilden daha fazla... Bir ilçenin il olabilmesi için nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği gibi birçok göstergesinin değerlendirilmesi gerekiyor. Öte yandan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 100'yılında il sayısı 100'e ilçe sayısı da 1000'e çıkacak. Geri sayım başladı" ifadelerini kullandı. Peki Türkiye'de hangi ilçeler il olabilir? 922 ilçe arasından hangisi 82. il olmaya yakın? İşte il olmaya aday ilçeler...

İl olmaya aday ilçelerin listesi belli oldu! 922 ilçe arasından hangisi il olmaya yakın?

İl olmaya aday ilçelerin listesi belli oldu! Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 ile bağlı 922 ilçe bulunuyor. Bu ilçelerden bazılarının nüfusu, birçok ilden daha fazla... 30'u büyükşehir statüsünde olan bu illerimizin arasına katılmak isteyen bazı ilçelerimiz de bulunuyor. Bir ilçenin il olabilmesi için ise nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği gibi birçok göstergesinin değerlendirilmesi gerekiyor.

Öte yandan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyetin 100. yılında il sayısının 100'e, ilçe sayısının da 1000'e çıkacağını ifade etti.

Peki hangi ilçeler il olmaya yakın? Liste belli oldu; işte il olmaya aday ilçelerin listesi!

İl olmaya aday ilçelerin listesi belli oldu! 922 ilçe arasından hangisi il olmaya yakın?

Yüksekova, Hakkari

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İl olmaya aday ilçelerin listesi belli oldu! 922 ilçe arasından hangisi il olmaya yakın?

Kahta, Adıyaman

İl olmaya aday ilçelerin listesi belli oldu! 922 ilçe arasından hangisi il olmaya yakın?

Edremit, Balıkesir

İl olmaya aday ilçelerin listesi belli oldu! 922 ilçe arasından hangisi il olmaya yakın?

Polatlı, Ankara

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