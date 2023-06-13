İl olmaya aday ilçelerin listesi belli oldu! 922 ilçe arasından hangisi il olmaya yakın?

İl olmaya aday ilçelerin listesi belli oldu! Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 ile bağlı 922 ilçe bulunuyor. Bu ilçelerden bazılarının nüfusu, birçok ilden daha fazla... 30'u büyükşehir statüsünde olan bu illerimizin arasına katılmak isteyen bazı ilçelerimiz de bulunuyor. Bir ilçenin il olabilmesi için ise nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği gibi birçok göstergesinin değerlendirilmesi gerekiyor.

Öte yandan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyetin 100. yılında il sayısının 100'e, ilçe sayısının da 1000'e çıkacağını ifade etti.

Peki hangi ilçeler il olmaya yakın? Liste belli oldu; işte il olmaya aday ilçelerin listesi!