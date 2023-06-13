İl olmaya aday ilçelerin listesi belli oldu! 922 ilçe arasından hangisi il olmaya yakın?

Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 ile bağlı 922 ilçeden bazılarının nüfusu, birçok ilden daha fazla... Bir ilçenin il olabilmesi için nüfus, mevcut şehirleşme ve ulaşım durumu, hinterlandı, ekonomik çeşitliliği gibi birçok göstergesinin değerlendirilmesi gerekiyor. Öte yandan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyetimizin 100'yılında il sayısı 100'e ilçe sayısı da 1000'e çıkacak. Geri sayım başladı" ifadelerini kullandı. Peki Türkiye'de hangi ilçeler il olabilir? 922 ilçe arasından hangisi 82. il olmaya yakın? İşte il olmaya aday ilçeler...