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Haberler Yaşam İl olmaya aday ilçelerin listesi belli oldu! Hangi ilçeler 82. il olmaya yakın? İşte ilçe ilçe o liste...
Giriş Tarihi: 07.09.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 09:50

İl olmaya aday ilçelerin listesi belli oldu! Hangi ilçeler 82. il olmaya yakın? İşte ilçe ilçe o liste...

"Hangi ilçeler il olmaya aday?" sorusunun cevabı internette en çok araştırılan konuların başında geliyor. Türkiye'de 81 il ve buna bağlı 922 ilçe bulunuyor. Bazı ilçelerin nüfusunun birçok ilden fazla olması ise dikkat çekiyor. Peki hangi ilçeler 82. il olmaya yakın? İşte ilçe ilçe o liste...

İl olmaya aday ilçelerin listesi belli oldu! Hangi ilçeler 82. il olmaya yakın? İşte ilçe ilçe o liste...

Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 il bulunuyor. Bu 81 ile bağlı 922 de ilçe bulunuyor.

30'u büyükşehir statüsünde olan bu illerimizin arasına katılmak isteyen bazı ilçelerimiz bulunuyor. Bazı ilçelerin nüfusunun ise birçok ilden fazla olması dikkat çekti.

Peki il olmaya aday ilçeler hangileri? Hangi ilçeler 82. il olmaya yakın? İşte ilçe ilçe o liste...

İl olmaya aday ilçelerin listesi belli oldu! Hangi ilçeler 82. il olmaya yakın? İşte ilçe ilçe o liste...

Yüksekova, Hakkari

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İl olmaya aday ilçelerin listesi belli oldu! Hangi ilçeler 82. il olmaya yakın? İşte ilçe ilçe o liste...

Kahta, Adıyaman

İl olmaya aday ilçelerin listesi belli oldu! Hangi ilçeler 82. il olmaya yakın? İşte ilçe ilçe o liste...

Edremit, Balıkesir

İl olmaya aday ilçelerin listesi belli oldu! Hangi ilçeler 82. il olmaya yakın? İşte ilçe ilçe o liste...

Polatlı, Ankara

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