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Giriş Tarihi: 07.09.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 09:50

İl olmaya aday ilçelerin listesi belli oldu! Hangi ilçeler 82. il olmaya yakın? İşte ilçe ilçe o liste...

"Hangi ilçeler il olmaya aday?" sorusunun cevabı internette en çok araştırılan konuların başında geliyor. Türkiye'de 81 il ve buna bağlı 922 ilçe bulunuyor. Bazı ilçelerin nüfusunun birçok ilden fazla olması ise dikkat çekiyor. Peki hangi ilçeler 82. il olmaya yakın? İşte ilçe ilçe o liste...