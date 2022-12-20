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Haberler Yaşam İletişim Başkanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve kontenjanlar
Giriş Tarihi: 20.12.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 09:26

İletişim Başkanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve kontenjanlar

İletişim Başkanlığı personel alımı Resmi Gazete üzerinden yayımlandı. 155 sözleşmeli personel bakanlık dahilinde sözleşmeli olarak alınacak. Taşra ve Merkez kadrosunda büro personeli, korum ve güvenlik görevlisi ve destek personeli alınacak. İletişim Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ve kontenjanları da paylaşıldı. KPSS P94 ve KPSS P93, aranılan sınav türleri arasında. Peki, İletişim Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

İletişim Başkanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve kontenjanlar

İletişim Başkanlığı personel alımı başvuru tarihleri, kontenjanları ve başvuru şartları Resmi Gazete'de paylaşıldı. 155 sözleşmeli personel, İletişim Başkanlığı personel alımı ile merkez ve taşrada görevlendirilecek. Peki, İletişim Başkanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, kontenjanlar belli mi? İşte detaylar…

İletişim Başkanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve kontenjanlar

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İletişim Başkanlığı sözleşmeli personel için başvurular, 2 – 15 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak.

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İletişim Başkanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve kontenjanlar

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Başvurular, başvuru tarihleri arasında https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

İletişim Başkanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve kontenjanlar

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI BELLİ OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 54 büro personeli, 69 koruma ve güvenlik görevlisi ve 32 destek personeli için kontenjan açıldı.

İletişim Başkanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve kontenjanlar

ÖN LİSANS MEZUNU VE KPSS ŞARTI VAR

Ön lisans mezunu adaylarının 2022 KPSS P93 puan türünden en az 70, ortaöğretim mezunlarının ise P94 puan türünden en az 60 almış olması gerekiyor.

Başvuru genel şartları şöyle:

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