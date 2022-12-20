Haberler Yaşam İletişim Başkanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve kontenjanlar

Giriş Tarihi: 20.12.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 09:26

İletişim Başkanlığı personel alımı ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılır? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 155 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve kontenjanlar

İletişim Başkanlığı personel alımı Resmi Gazete üzerinden yayımlandı. 155 sözleşmeli personel bakanlık dahilinde sözleşmeli olarak alınacak. Taşra ve Merkez kadrosunda büro personeli, korum ve güvenlik görevlisi ve destek personeli alınacak. İletişim Başkanlığı personel alımı başvuru şartları ve kontenjanları da paylaşıldı. KPSS P94 ve KPSS P93, aranılan sınav türleri arasında. Peki, İletişim Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…