Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İlginç bir balık avlama yöntemi daha!
Giriş Tarihi: 31.05.2017 15:33 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 09:50

İlginç bir balık avlama yöntemi daha!

İlginç bir balık avlama yöntemi daha!

Plastik şişe, ip ve kürdan kullanarak küçük balıkları avlamak için tuzak yapmanız mümkün.

İşte aşamaları...

İlginç bir balık avlama yöntemi daha!
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İlginç bir balık avlama yöntemi daha!
İlginç bir balık avlama yöntemi daha!
İlginç bir balık avlama yöntemi daha!
SON DAKİKA