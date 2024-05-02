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İlginç balık yakalama yöntemiyle sosyal medyayı salladı! Genç kadın milyonlarca kez izlendi…
Giriş Tarihi: 02.05.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
14:55
İlginç balık yakalama yöntemiyle sosyal medyayı salladı! Genç kadın milyonlarca kez izlendi…
İlginç balık yakalama yöntemini sosyal medyada paylaşan genç kadın, milyonlarca kez izlenmeyi başardı. Balık yakalama esnasında usta işi teknikler kullanan kadının videoları kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Karşınızda sizleri de şaşırtacak o balık avlama yöntemleri...