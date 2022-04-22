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Haberler Yaşam İlham Gencer kimdir, kaç yaşında, nereli? Caz piyanisti İlham Gencer gençliği ve son hali
Giriş Tarihi: 22.04.2022 12:37 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 12:39

İlham Gencer kimdir, kaç yaşında, nereli? Caz piyanisti İlham Gencer gençliği ve son hali

Ünlü caz piyanisti İlham Gencer oğlu Bora Gencer ile birlikte TV8 ekranlarında 2. Sayfa programına katıldı. Baba oğul müzisyen olan ikili programda samimi açıklamalara yer verdi. Türkçe sözlü pop müziğini başlatan isim olarak tanınan Gencer'in programa katılması ardından 'İlham Gencer kimdir?' sorusu gündem oldu. Caz müziğinin gelişmesine büyük katkıları olan ünlü isim için gündemde şu sorular yer alıyor: İlham Gencer kaç yaşında, nereli, oğlu ve eşleri kimdir? İşte İlham Gencer gençliği ve şarkıları…

İlham Gencer kimdir, kaç yaşında, nereli? Caz piyanisti İlham Gencer gençliği ve son hali

İlham Gencer yaşı ile zorlansa da hala müzik kariyerine devam ediyor. Pera Palas'ta konser vermeye devam eden usta isim bugün oğlu ile 2. Sayfa programında yer aldı. Hemen ardından gündeme gelen 'İlham Gencer kimdir?' sorusu yanıt arıyor. İlham Gencer oğlu Bora Gencer ile birlikte samimi açıklamalara imza atarken hayatı ile merak edilmeye başlandı. Peki, İlham Gencer kaç yaşında, nereli? İşte İlham Gencer gençliği ve son hali…

İlham Gencer kimdir, kaç yaşında, nereli? Caz piyanisti İlham Gencer gençliği ve son hali

İLHAM GENCER KİMDİR?

27 Ağustos 1926 yılında İstanbul'da doğan İlham Gencer müzik kariyerine henüz 5 yaşındayken annesinden aldığı derslerle ve evdeki piyano ile başladı. Öyle ki yıllar sonra bile herhangi bir eğitim almadığını ve bugün bile nota bilmediğini söyleyen Gencer, doğaçlama çaldığını söyler.

İlk bestesi İlham Vals'i henüz 5 yaşındayken bestelemiştir. Beyoğlu Erkek Lisesi mezunu olan Gencer, Halk Evleri'nde başladığı amatör müzik hayatına Beyoğlu'nda konser vererek profesyonel bir düzeye çevirdi.

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İlham Gencer kimdir, kaç yaşında, nereli? Caz piyanisti İlham Gencer gençliği ve son hali

İstanbul Radyosu'nda uzun yıllar çalışan Gencer, birçok hit şarkıya imza attı ve birçok ünlü ismin ünlenmesinde rol oynadı.

Daha sonra Çatı Kulübü'nü kuran İlham Gencer, eski eşi Ayten Alpman'ı, Ajda Pekkan'ı, Cem Karaca'yı, Barış Manço'yu, Emel Sayın'ı, Metin Ersoy'u, Füsun Önal'ı ve Fikret Kızılok'u kendi kulübünde sahneye çıkardı.

İlham Gencer kimdir, kaç yaşında, nereli? Caz piyanisti İlham Gencer gençliği ve son hali

İlham Gencer iki evlilik yaptı: 1953'te şarkıcı Ayten Alpman'la evlendi 1961'de boşandılar. İkinci evliliğini ise Necla Gencer'le yaptı. Bora Gencer, Ayşe Gencer ve İlhan Gencer adlı çocukları da müzikle ilgilendiler. Dünyaca ünlü opera sanatçısı Leyla Gencer, İlham Gencer'in amcasıyla evliydi. Gencer 1960 yılında vergi rekortmeni oldu. 1997'de 50. sanat jübilesi yapıldı.

Günümüzde İlham Gencer, Pera Palas'ta performans vermeye devam etmektedir.

İlham Gencer kimdir, kaç yaşında, nereli? Caz piyanisti İlham Gencer gençliği ve son hali

İLHAM GENCER ŞARKILARI

"Bak Bir Varmış Bir Yokmuş", 1961. 78 devirli bu taşplakta kendisine "Karakediler" vokal grubu eşlik ediyordu.

"Zamane Kızları", 1965. Altın Mikrofon yarışması finalisti olan şarkı, 45'lik plak olarak Hürriyet gazetesi tarafından bastırtıldı.

"Volare", 45'lik vinil plak, T.C. Basın-Yayın ve Turizm Bakanlığı'nın Milano'da bastırttığı plak.

"Yalnız Tek Bir Gece / Ne Olur Yapma", Odeon plak. 45'lik vinil.

"Bir Yaşayan Çınar", 28 Nisan 2009. Elenor Plak. (Sanat yaşamının 60. yılı vesilesiyle yayımlandı)