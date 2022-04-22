Ünlü caz piyanisti İlham Gencer oğlu Bora Gencer ile birlikte TV8 ekranlarında 2. Sayfa programına katıldı. Baba oğul müzisyen olan ikili programda samimi açıklamalara yer verdi. Türkçe sözlü pop müziğini başlatan isim olarak tanınan Gencer'in programa katılması ardından 'İlham Gencer kimdir?' sorusu gündem oldu. Caz müziğinin gelişmesine büyük katkıları olan ünlü isim için gündemde şu sorular yer alıyor: İlham Gencer kaç yaşında, nereli, oğlu ve eşleri kimdir? İşte İlham Gencer gençliği ve şarkıları…