İLHAM GENCER KİMDİR?

27 Ağustos 1926 yılında İstanbul'da doğan İlham Gencer müzik kariyerine henüz 5 yaşındayken annesinden aldığı derslerle ve evdeki piyano ile başladı. Öyle ki yıllar sonra bile herhangi bir eğitim almadığını ve bugün bile nota bilmediğini söyleyen Gencer, doğaçlama çaldığını söyler.

İlk bestesi İlham Vals'i henüz 5 yaşındayken bestelemiştir. Beyoğlu Erkek Lisesi mezunu olan Gencer, Halk Evleri'nde başladığı amatör müzik hayatına Beyoğlu'nda konser vererek profesyonel bir düzeye çevirdi.