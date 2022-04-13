Bu akşam Survivor'da "Kim elendi?" sorusu yanıt bulacak. Salı akşamı adaya veda eden son isim belli olurken bu akşam ödül oyunu için de progrma kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Dokunulmazlık oyununda galip gelen son taraf Ünlüler olurken dört eleme adayının üçü de yine kırmızılı takımdan çıktı. Bu akşam programın sıkı takipçileri "12 Nisan Bugün bu akşam Survivor kim elendi, kim gitti?" şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Survivor'dan elenen ve adaya veda eden o isim ve detaylar...

SURVİVOR 2022 DÜN AKŞAM KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? (12 NİSAN 2022)

Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan Survivor yarışmasında bu gece heyecan dolu bir konsey gecesi yaşanacak. Geçtiğimiz gün oynanan dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kaybetmiş ve haftanın son eleme adayı Ayşe olmuştu. İşte milyonların merak ettiği kim elendi sorusunun yanıtı...