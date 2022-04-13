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Haberler Yaşam KONSEYDE ŞOK! Survivor'da kim elendi? 12 Nisan 2022 SMS sıralaması ile Survivor eleme konseyinde adaya veda eden isim şok etti!
Giriş Tarihi: 13.04.2022 01:26 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 01:26

KONSEYDE ŞOK! Survivor'da kim elendi? 12 Nisan 2022 SMS sıralaması ile Survivor eleme konseyinde adaya veda eden isim şok etti!

Heyecan dolu eleme konseyi bu akşam gerçekleşecek ve Survivor'da kim elendi, kim gitti sorusu geçtiğimiz yanıt bulacak. Bu hafta Salı günü gerçekleşen eleme konseyi öncesinde ödül oyunu için kıyasıya mücadele eden iki takım SMS oylaması için adaylarını dokunulmazlık oyunlarının ardından seçmişti. Buna göre; Ayşe, Barış, Gizem ve Perviz eleme adayı olarak potadaki isimlerden oldu. "12 Nisan 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi, kim gitti?" soruları programın sıkı takipçilerinin an itibarıyla gündeminde yer alıyor. Öte yandan son dokunulmazlığı kazanan taraf ünlüler takımı olmuştu. Peki, 12 Nisan 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi? İşte detaylar...

KONSEYDE ŞOK! Survivor’da kim elendi? 12 Nisan 2022 SMS sıralaması ile Survivor eleme konseyinde adaya veda eden isim şok etti!

Bu akşam Survivor'da "Kim elendi?" sorusu yanıt bulacak. Salı akşamı adaya veda eden son isim belli olurken bu akşam ödül oyunu için de progrma kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Dokunulmazlık oyununda galip gelen son taraf Ünlüler olurken dört eleme adayının üçü de yine kırmızılı takımdan çıktı. Bu akşam programın sıkı takipçileri "12 Nisan Bugün bu akşam Survivor kim elendi, kim gitti?" şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Survivor'dan elenen ve adaya veda eden o isim ve detaylar...

SURVİVOR 2022 DÜN AKŞAM KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? (12 NİSAN 2022)

Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan Survivor yarışmasında bu gece heyecan dolu bir konsey gecesi yaşanacak. Geçtiğimiz gün oynanan dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kaybetmiş ve haftanın son eleme adayı Ayşe olmuştu. İşte milyonların merak ettiği kim elendi sorusunun yanıtı...

KONSEYDE ŞOK! Survivor’da kim elendi? 12 Nisan 2022 SMS sıralaması ile Survivor eleme konseyinde adaya veda eden isim şok etti!

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor kim elendi sorusu 12 Nisan tarihli bölümle yanıt buldu. Heyecan verici gecede 4 ayrı eleme adayı bulunuyordu. SMS oylaması sonucunu Acun Ilıcalı açıkladı.

İşte o isim;

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KONSEYDE ŞOK! Survivor’da kim elendi? 12 Nisan 2022 SMS sıralaması ile Survivor eleme konseyinde adaya veda eden isim şok etti!

Buna göre; aday olan dört isim yani Barış, Gizem, Perviz ve Ayşe'nin eleme adayı olduğu gecede adaya veda eden isim diğerlerinden daha az oy alan Gizem oldu.

KONSEYDE ŞOK! Survivor’da kim elendi? 12 Nisan 2022 SMS sıralaması ile Survivor eleme konseyinde adaya veda eden isim şok etti!

SURVİVOR'DA 4. DOKUNULMAZLIK MÜCADELESİ!

Survivor All Star'da haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda ünlüler takımından Sema ile gönüllüler takımından Evrim karşılaştı. İki ismin mücadelesinden Evrim'in geri dönüşü mücadeleye damga vurdu.

KONSEYDE ŞOK! Survivor’da kim elendi? 12 Nisan 2022 SMS sıralaması ile Survivor eleme konseyinde adaya veda eden isim şok etti!

Nefesleri kesen dokunulmazlık mücadelesinde kadınlar oyununu gönüllüler takımı kazandı. Erkekler oyununda ise ünlüler takımı ezici bir farkla kazanmayı başardı ve oyun en iyiler mücadelesine döndü. En iyiler mücadelesinde kazanan taraf ünlüler takımı oldu.

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