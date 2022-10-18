Haberler Yaşam İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek? İşte 2022-2023 MEB ile Kasım ara tatili başlangıç tarihi!

Giriş Tarihi: 18.10.2022 22:38 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 22:39

İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek? İşte 2022-2023 MEB ile Kasım ara tatili başlangıç tarihi!

İlkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler gözünü ilk ara tatil tarihine çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin tüm bu tarihleri veli, öğrenci ve öğretmenlerin bilgisine dönem başında sunmuştu. Bu noktada ise "İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Kasım ve Nisan olmak üzere bu ara tatillerin yılda iki kez yapıldığı biliniyor. Peki, MEB takvimi ile 2022 İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek? İşte tüm detaylar.