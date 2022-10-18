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Haberler Yaşam İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek? İşte 2022-2023 MEB ile Kasım ara tatili başlangıç tarihi!
Giriş Tarihi: 18.10.2022 22:38 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 22:39

İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek? İşte 2022-2023 MEB ile Kasım ara tatili başlangıç tarihi!

İlkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler gözünü ilk ara tatil tarihine çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin tüm bu tarihleri veli, öğrenci ve öğretmenlerin bilgisine dönem başında sunmuştu. Bu noktada ise "İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Kasım ve Nisan olmak üzere bu ara tatillerin yılda iki kez yapıldığı biliniyor. Peki, MEB takvimi ile 2022 İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek? İşte tüm detaylar.

İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek? İşte 2022-2023 MEB ile Kasım ara tatili başlangıç tarihi!

Kasım ayı yaklaşırken ara tatil için de milyonlarca öğrencinin bekleyişi başladı. MEB tarafından duyurulan tarihlere göre; Ara tatil hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek. Böylece öğrenciler sömestr öncesi yoğun ders dönemine kısa bir mola vermiş olacak. Buna göre; MEB takvimi ile 2022 İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek? İşte o tarihler ve tüm detaylar.

İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek? İşte 2022-2023 MEB ile Kasım ara tatili başlangıç tarihi!

ARA TATİL NE ZAMAN?

14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili (15 tatil), 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak. Böylece öğrenciler 18 gün ara tatil yapmış olacak.

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İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek? İşte 2022-2023 MEB ile Kasım ara tatili başlangıç tarihi!

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili başlamış olacak.

2022-2023 TAKVİMİ

Sömestr tatili: 23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023

Yaz tatili: 16 Haziran 2023

İlk ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor, kaç gün sürecek? İşte 2022-2023 MEB ile Kasım ara tatili başlangıç tarihi!

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak 2023 – Pazar

23 Nisan 2023 – Pazar

1 Mayıs 2023 – Pazartesi

19 Mayıs 2023 – Cuma

15 Temmuz 2023 – Cumartesi

30 Ağustos 2023 – Çarşamba

29 Ekim 2023 – Pazar

Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)

Kurban Bayramı Tatili: 28 Haziran - Temmuz (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)

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