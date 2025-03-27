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İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL DESTEK PROGRAMI: Yerli otomobil desteği nedir, programdan kimler faydalanabilir?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
20:41
İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL DESTEK PROGRAMI: Yerli otomobil desteği nedir, programdan kimler faydalanabilir?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, otomobil sahibi olmayı kolaylaştırmak amacıyla çok çocuklu ailelere özel bir destek programı üzerinde çalışıyor. AA'nın aktardığı bilgilere göre, "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" adıyla hayata geçirilmesi planlanan bu proje, özellikle düşük gelirli ailelere uzun vadeli ve uygun finansman seçenekleri sunmayı hedefliyor. Program kapsamında, üç veya daha fazla çocuğu olan ailelerin yerli otomobil sahibi olmasını teşvik edecek avantajlı ödeme koşulları oluşturulacak. Peki, bu destek ne zaman başlayacak ve kimler yararlanabilecek? İşte detaylar…