İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL DESTEK PROGRAMI: Yerli otomobil desteği nedir, programdan kimler faydalanabilir?

YERLİ OTOMOBİL DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Yerli otomobile sağlanacak destekle, düşük gelirli ailelerin araç sahibi olmasının kolaylaştırılması ve böylece hareketliliklerinin artırılması hedefleniyor. Bu sayede sosyal refah seviyesinin yükselmesine katkı sağlanması öngörülüyor. Destek sayesinde ailelerin sıfır ve yerli araçlara yönelmesi, ülkedeki binek araç filosunun yenilenmesini hızlandırarak ortalama araç yaşını düşürecek ve karbon emisyonlarını azaltacaktır. Aynı zamanda, teşviklerin Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un satışlarını da olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir.