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Giriş Tarihi: 05.02.2025 14:56 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 14:56

İlk cemre düştü mü? "Baharın habercisi!" İlk cemre düştü mü, havaya, suya ve toprağa ne zaman düşecek?

Ülkemize giren soğuk hava dalgasıyla sıcaklıklar düşüyor.Baharın habercisi olarak bilinen cemre düşmesi de şubat ayı içerisinde gerçekleşecek. Bu doğa olayı, önce havaya, ardından suya ve son olarak toprağa düşerek sıcaklık artışını simgeliyor. Cemrenin düşme tarihleri ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, ilk cemre düştü mü, havaya, suya ve toprağa ne zaman inecek? İşte detaylar...

İlk cemre düştü mü? Baharın habercisi! İlk cemre düştü mü, havaya, suya ve toprağa ne zaman düşecek?

Geleneksel halk inanışlarında baharın gelişini simgeleyen cemre düşmesi ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. Şubat ayına denk gelen bu doğa olayı, havaların ısınmaya başlamasının işaretlerinden biri olarak kabul ediliyor. Cemrenin düşme tarihleri merak edilirken, ilk cemre havaya, ardından suya ve son olarak toprağa düşecek. Peki, cemre hangi tarihlerde gerçekleşecek, ilk cemre düştü mü? İşte detaylar…

İlk cemre düştü mü? Baharın habercisi! İlk cemre düştü mü, havaya, suya ve toprağa ne zaman düşecek?

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

Her yıl 20 Şubat tarihinden başlayarak birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.

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İlk cemre düştü mü? Baharın habercisi! İlk cemre düştü mü, havaya, suya ve toprağa ne zaman düşecek?

CEMRE HAVAYA, SUYA VE TOPRAĞA HANGİ TARİHLERDE DÜŞER?

Cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre de 5-6 Mart günü toprağa düşecek.

Üçüncü cemrenin ardından baharın geldiği kabul ediliyor.

İlk cemre düştü mü? Baharın habercisi! İlk cemre düştü mü, havaya, suya ve toprağa ne zaman düşecek?

CEMRE NE DEMEK, ANLAMI NE?

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

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