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İlk cemre düştü mü? "Baharın habercisi!" İlk cemre düştü mü, havaya, suya ve toprağa ne zaman düşecek?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
14:56
İlk cemre düştü mü? "Baharın habercisi!" İlk cemre düştü mü, havaya, suya ve toprağa ne zaman düşecek?
Ülkemize giren soğuk hava dalgasıyla sıcaklıklar düşüyor.Baharın habercisi olarak bilinen cemre düşmesi de şubat ayı içerisinde gerçekleşecek. Bu doğa olayı, önce havaya, ardından suya ve son olarak toprağa düşerek sıcaklık artışını simgeliyor. Cemrenin düşme tarihleri ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, ilk cemre düştü mü, havaya, suya ve toprağa ne zaman inecek? İşte detaylar...