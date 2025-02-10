İlk cemre ne zaman düşüyor, nereye düşer? İşte 2025 cemre tarihleri

Kor halindeki ateş anlamına gelen bu kelimenin karşıladığı inanışa göre bahar ayları adım adım cemrelerin düşmesiyle geliyor. Üç adımda sıcaklığın artacağına inanılan bu görüşte farklı kültürlerin farklı gelenekleri de bulunuyor. Peki; ilk cemre ne zaman ve nereye düşüyor? İşte detaylar...