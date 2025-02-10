Haberler
Yaşam
İlk cemre ne zaman düşüyor, nereye düşer? İşte 2025 cemre tarihleri
Giriş Tarihi: 10.02.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
09:28
İlk cemre ne zaman düşüyor, nereye düşer? İşte 2025 cemre tarihleri
İlkbahar mevsiminin gelişini simgeleyen inanışa göre yedişer gün arayla hava, su ve toprağa düşen cemreler sıcaklık artışını ifade ediyor. Kış aylarının sonuna doğru ilerlerken ilk cemre ne zaman düşüyor sorusu da gündemde. Kış mevsiminin ne zamandan itibaren kendisini bahar havasına bırakacağı merak konusu. İşte cemre düşme tarihleri 2025...