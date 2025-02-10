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Giriş Tarihi: 10.02.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 09:28

İlk cemre ne zaman düşüyor, nereye düşer? İşte 2025 cemre tarihleri

İlkbahar mevsiminin gelişini simgeleyen inanışa göre yedişer gün arayla hava, su ve toprağa düşen cemreler sıcaklık artışını ifade ediyor. Kış aylarının sonuna doğru ilerlerken ilk cemre ne zaman düşüyor sorusu da gündemde. Kış mevsiminin ne zamandan itibaren kendisini bahar havasına bırakacağı merak konusu. İşte cemre düşme tarihleri 2025...

İlk cemre ne zaman düşüyor, nereye düşer? İşte 2025 cemre tarihleri

Kor halindeki ateş anlamına gelen bu kelimenin karşıladığı inanışa göre bahar ayları adım adım cemrelerin düşmesiyle geliyor. Üç adımda sıcaklığın artacağına inanılan bu görüşte farklı kültürlerin farklı gelenekleri de bulunuyor. Peki; ilk cemre ne zaman ve nereye düşüyor? İşte detaylar...

İlk cemre ne zaman düşüyor, nereye düşer? İşte 2025 cemre tarihleri

İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla düştüğüne inanılan cemrelerin ilki 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek.

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İlk cemre ne zaman düşüyor, nereye düşer? İşte 2025 cemre tarihleri

CEMRE DÜŞME TARİHLERİ 2025

İnanışa göre ikinci cemre ise 26-27 Şubat tarihinde suya düşecek. Üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihinde toprağa düşecek.

Her adımda sıcaklık artacak ve mart ayı itibarıyla bahar karşılanmış olacak.

İlk cemre ne zaman düşüyor, nereye düşer? İşte 2025 cemre tarihleri

CEMRE NEDİR?

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışını ifade ediyor.

Arapça olan kelime kor durumunda ateş anlamına geliyor.

İlk cemre ne zaman düşüyor, nereye düşer? İşte 2025 cemre tarihleri

Bu tarihlerde yaşanması beklenen sıcaklık artışlarının pek çok kültürün mitolojisinde yeri bulunuyor.

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