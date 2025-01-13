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Haberler Yaşam İlk Evim kampanyası 2025: Bakan Şimşek'ten ilk evini alacaklara müjde! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler?
Giriş Tarihi: 13.01.2025 13:26 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 13:41

İlk Evim kampanyası 2025: Bakan Şimşek'ten ilk evini alacaklara müjde! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler?

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yılın öncelikli çalışmaları arasında dar gelirliye konut çalışmalarının olduğunu aktarmıştı. Bakan Şimşek ilk evini alacaklara müjde verdikten sonra İlk Evim Kampanyası 2025 yılı için gündeme geldi. Daha önce de sinyalleri verilen düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak merak ediliyor. İşte, İlk Evim başvuru şartları, tarihleri ve detaylarına dair merak edilenler...

İlk Evim kampanyası 2025: Bakan Şimşek’ten ilk evini alacaklara müjde! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler?

İlk Evim kampanyası başvuru tarihleri ve şartları en çok merak edilenler arasında. 'MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri' programında açıklama yapan Bakan Şimşek'ten ilk evini alacaklara gelen müjdeyle birlikte ev sahibi olmak isteyenlerin araştırmaları hız kazandı. Peki; düşük faizli konut kredisi açıklandı mı, ne zaman çıkacak?

İlk Evim kampanyası 2025: Bakan Şimşek’ten ilk evini alacaklara müjde! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler?

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK EVİNİ ALACAKLARA MÜJDE!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri' programında açıklamalarda bulundu.

Konuşmada Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmeler yapan Bakan Şimşek dar gelirliye konut çalışmalarının da sinyalini verdi:

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İlk Evim kampanyası 2025: Bakan Şimşek’ten ilk evini alacaklara müjde! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler?

"Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira, bu nedenle de bu alana büyük önem vereceğiz."

İlk Evim kampanyası 2025: Bakan Şimşek’ten ilk evini alacaklara müjde! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler?

İLK EVİM KAMPANYASI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacakları destekler nitelikte bir çalışmayı Merkez Bankası ve BDDK bünyesinde yürüttüklerini aktarmıştı.

İlk Evim kampanyası 2025: Bakan Şimşek’ten ilk evini alacaklara müjde! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler?

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ AÇIKLANDI MI?

İlk Evim kampanyası olarak bilinen bu çalışmada başvuru şartları en çok merak edilenler arasında.

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulması bekleniyor.

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