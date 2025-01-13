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İlk Evim kampanyası 2025: Bakan Şimşek'ten ilk evini alacaklara müjde! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler?
Giriş Tarihi: 13.01.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
13:41
İlk Evim kampanyası 2025: Bakan Şimşek'ten ilk evini alacaklara müjde! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler?
Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yılın öncelikli çalışmaları arasında dar gelirliye konut çalışmalarının olduğunu aktarmıştı. Bakan Şimşek ilk evini alacaklara müjde verdikten sonra İlk Evim Kampanyası 2025 yılı için gündeme geldi. Daha önce de sinyalleri verilen düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak merak ediliyor. İşte, İlk Evim başvuru şartları, tarihleri ve detaylarına dair merak edilenler...