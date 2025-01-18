İLK EVİM KREDİSİ 2025: Bakan Şimşek açıkladı! Dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman, koşulları neler?

İLK KEZ EV ALACAKLARA DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ Mİ VERİLECEK?

Bakan Şimşek, "Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira, bu nedenle de bu alana büyük önem vereceğiz. Depremin etkisi azaldıkça kaynağın en büyük kısmını konut arzı kanalına yönlendireceğiz. Konut arzını artıracak bütün tedbirleri alacağız. Gıda arzı artırmak da öncelik alanlarımızdandır. Enerjide önemli bir sübvansiyon var, devam ettiriyoruz, hem elektrik hem de doğal gazda. Yenilenebilir enerjiye öncelik veriyoruz" dedi.