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İLK EVİM KREDİSİ 2025: Bakan Şimşek açıkladı! Dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman, koşulları neler?
Giriş Tarihi: 18.01.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
14:48
İLK EVİM KREDİSİ 2025: Bakan Şimşek açıkladı! Dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman, koşulları neler?
İlk kez ev sahibi olmayı planlayanlar için müjdeli haber duyuruldu. 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte birçok yeni proje duyurulurken, birçok projede de beklenen gelişmeler yaşandı. Düşük faizli konut kredisi de müjde verilen konulardan bir tanesi oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dar gelirliye yönelik konut kredisi düzenlemesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, düşük faizli konut kredisi ne zaman uygulanmaya başlanacak ve dar gelirliye sosyal konut projesinin şartları neler?