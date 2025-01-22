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Haberler Yaşam İLK EVİM KREDİSİ 2025: Bakan Şimşek açıkladı! Dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman, koşulları neler?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 11:02 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 11:02

İLK EVİM KREDİSİ 2025: Bakan Şimşek açıkladı! Dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman, koşulları neler?

İlk kez ev alacaklar olanlar için müjde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla 2025 "Aile Yılı" ilan edildi. Bu kararla birlikte birçok yeni proje hayat geçirilirken çıkması beklenen projelerde de gelişmeler yaşandı.Bu projelerin başında gelen düşük faizli konut kredisi de müjde verilen konuların arasında yer aldı. Bakan Mehmet Şimşek, dar gelirliye yönelik konut kredisi düzenlemesi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Peki, düşük faizli konut kredisi ne zaman uygulanmaya başlanacak ve dar gelirliye sosyal konut projesinin şartları neler?

İLK EVİM KREDİSİ 2025: Bakan Şimşek açıkladı! Dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman, koşulları neler?

İlk evim kampanyasında yapılan açıklamalar doğrultusunda geri sayım başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Aile Yılı için birçok yeni proje hayat geçirilirken beklenen ilk evim kampanyası da detaylarıyla netleşmeye başladı. Dar gelirliler için hayata geçirilecek kampanyada başvuruda bulunacak vatandaşlar başvuru tarihlerini ve şartları araştırıyor. Peki, ilk evim kampanyası ne zaman çıkacak, şartları neler?

İLK EVİM KREDİSİ 2025: Bakan Şimşek açıkladı! Dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman, koşulları neler?

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK EVİNİ ALACAKLARA MÜJDE!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri' programında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmelere yer verdi. Bakan Şimşek ilk evini alacaklara müjde verirken kira konusunda da adım atacaklarını aktardı. Dar gelirliye ilk konutunu aldırmanın bu dönemin en önemli çalışmaların arasında olacağını belirtti.

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İLK EVİM KREDİSİ 2025: Bakan Şimşek açıkladı! Dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman, koşulları neler?

İLK KEZ EV ALACAKLARA DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ Mİ VERİLECEK?
Bakan Şimşek, "Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira, bu nedenle de bu alana büyük önem vereceğiz. Depremin etkisi azaldıkça kaynağın en büyük kısmını konut arzı kanalına yönlendireceğiz. Konut arzını artıracak bütün tedbirleri alacağız. Gıda arzı artırmak da öncelik alanlarımızdandır. Enerjide önemli bir sübvansiyon var, devam ettiriyoruz, hem elektrik hem de doğal gazda. Yenilenebilir enerjiye öncelik veriyoruz" dedi.

İLK EVİM KREDİSİ 2025: Bakan Şimşek açıkladı! Dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman, koşulları neler?

İLK EVİM KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Bakan Mehmet Şimşek müjdenin açıklanacağı tarih hakkında bilgi vermedi. Ancak Başkan Erdoğan'ın 13 Ocak'ta millete bazı müjdeler verileceği açıklanmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2025'in Aile Yılı ilan edildiğini açıklamış, bunun ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025'te sağlıklı bir aile yapısı oluşturmak için çalışılacağını belirterek "Aile Yılı'nda vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunacak müjdelerimiz olacak. Devletimizin tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacağız." demişti.

İLK EVİM KREDİSİ 2025: Bakan Şimşek açıkladı! Dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman, koşulları neler?

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ AÇIKLANDI MI?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacaklarını destekleyeceklerine ilişkin bir çalışmayı Merkez Bankası ve BDDK bünyesinde yürüttüklerini aktarmıştı.

İlk Evim kampanyası ve Bakan Şimşek'in aktardığı ilk evini alacaklara destek çalışması ile ilgili de detaylar henüz belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

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