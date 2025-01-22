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İLK EVİM KREDİSİ 2025: Bakan Şimşek açıkladı! Dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman, koşulları neler?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
11:02
İLK EVİM KREDİSİ 2025: Bakan Şimşek açıkladı! Dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman, koşulları neler?
İlk kez ev alacaklar olanlar için müjde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla 2025 "Aile Yılı" ilan edildi. Bu kararla birlikte birçok yeni proje hayat geçirilirken çıkması beklenen projelerde de gelişmeler yaşandı.Bu projelerin başında gelen düşük faizli konut kredisi de müjde verilen konuların arasında yer aldı. Bakan Mehmet Şimşek, dar gelirliye yönelik konut kredisi düzenlemesi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Peki, düşük faizli konut kredisi ne zaman uygulanmaya başlanacak ve dar gelirliye sosyal konut projesinin şartları neler?