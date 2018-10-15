İlk iş gününde 13. kattan düştü! Karaman'da feci olay

Arkadaşlarının çağırdığı sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Songün, olay yerinde yaşamını kaybetti. Mehmet Emin Songün'ün cansız bedeni, otopsi için Karaman Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Songün'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.