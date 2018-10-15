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İlk iş gününde 13. kattan düştü! 'da feci olay

'da, inşaat işçisi Mehmet Emin Songün, ilk iş gününde, söktüğü malzeme asansörünün tellerine ayağının takılması sonucu binanın 13'üncü katından düşerek hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 15.10.2018 15:28 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 16:02
İlk iş gününde 13. kattan düştü! Karaman'da feci olay

İLK İŞ GÜNÜYDÜ

'da, inşaat işçisi Mehmet Emin Songün olayın gerçekleştiği inşaattaki görevi için yeni işe girmişti.

İlk iş gününde 13. kattan düştü! Karaman'da feci olay

AYAĞI TELLERE TAKILDI

Songün ilk iş gününde, söktüğü malzeme asansörünün tellerine ayağının takılması sonucu binanın 13'üncü katından düşerek, yaşamını yitirdi. Songün'ün düşme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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İlk iş gününde 13. kattan düştü! Karaman'da feci olay

13. KATTAN...

Olay, saat 13.00 sıralarında, Urgan Mahallesi Çöplük mevkisinde 13 katlı inşaatta meydana geldi.

İlk iş gününde 13. kattan düştü! Karaman'da feci olay

SÖKMEYE BAŞLADI

İşçi Mehmet Emin Songün, ilk iş gününde, inşaatın 13'üncü katında malzeme asansörünü sökmeye başladı. Bu sırada ayağı, asansörü binaya bağlı tutan tellere takılan Songün, önce tuğla yığının üzerine ardından zemine düştü.

İlk iş gününde 13. kattan düştü! Karaman'da feci olay

Songün'ün düştüğünü fark eden arkadaşları, panik içinde yardıma koştu. Songün'ün düşme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlk iş gününde 13. kattan düştü! Karaman'da feci olay

Arkadaşlarının çağırdığı sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Songün, olay yerinde yaşamını kaybetti. Mehmet Emin Songün'ün cansız bedeni, otopsi için Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Songün'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İlk iş gününde 13. kattan düştü! Karaman'da feci olay
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