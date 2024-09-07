Giriş Tarihi: 07.09.2024 06:15
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
06:15
İlk kayıt ücreti nedir, ne zaman ödenir? İlk kayıt ücreti nasıl öğrenilir? GSB ile 2024 KYK İlk kayıt ücreti ödeme ekranı
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurt başvuru sonuçlarının açıklanması ile birlikte, adayların merak ettiği konulardan biri de KYK İlk kayıt ücreti oldu. Yurda ilk defa yerleşen adayların ödemesi gerektiği ücret hakkında araştırmalar hız kazanırken, adayların 2024 KYK yurt taahhütname onayı yapmalarının da altı çizildi. Peki, KYK İlk kayıt ücreti nedir, ne zaman ödenir, kaç TL?