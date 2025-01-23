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İlk kez ev alacaklara müjde: Düşük faizli konut kredisi geliyor! Düşük faizli konut kredisi başvuru ne zaman, şartları neler?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
15:31
İlk kez ev alacaklara müjde: Düşük faizli konut kredisi geliyor! Düşük faizli konut kredisi başvuru ne zaman, şartları neler?
İlk kez ev alacaklar dikkat! Düşük faizli kredi kampanyası hayata geçiriliyor. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesiyle birlikte birçok yeni proje hayata geçirilirken, düşük faizli konut kredisi düzenlemesi de bu projelerin başında geliyor. Ev sahibi olmak isteyenler "Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler alabilir?" sorularına yanıt arıyor. Peki, düşük faizli konut kredisi başvuru ne zaman, şartları neler, ödeme planı nasıl? İşte, detaylar...