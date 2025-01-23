Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İlk kez ev alacaklara müjde: Düşük faizli konut kredisi geliyor! Düşük faizli konut kredisi başvuru ne zaman, şartları neler?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 15:31 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:31

İlk kez ev alacaklara müjde: Düşük faizli konut kredisi geliyor! Düşük faizli konut kredisi başvuru ne zaman, şartları neler?

İlk kez ev alacaklar dikkat! Düşük faizli kredi kampanyası hayata geçiriliyor. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesiyle birlikte birçok yeni proje hayata geçirilirken, düşük faizli konut kredisi düzenlemesi de bu projelerin başında geliyor. Ev sahibi olmak isteyenler "Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler alabilir?" sorularına yanıt arıyor. Peki, düşük faizli konut kredisi başvuru ne zaman, şartları neler, ödeme planı nasıl? İşte, detaylar...

İlk kez ev alacaklara müjde: Düşük faizli konut kredisi geliyor! Düşük faizli konut kredisi başvuru ne zaman, şartları neler?

Hiç evi olmayan vatandaşlar için müjde! Hükümet, ev sahibi olmayı hayal edenler için düşük faizli ve uzun vadeli kredi fırsatını hayata geçiriyor. Açıklama, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Aile Yılı kapsamında hayata geçirilecek olan İlk Evim kampanyasının detayları netleşmeye başladı. Peki; ilk evim kampanyası ne zaman çıkacak, şartları neler? İşte, düşük faizli konut kredisi başvuru şartları, tarihleri, faiz oranları ve ödeme planı…

İlk kez ev alacaklara müjde: Düşük faizli konut kredisi geliyor! Düşük faizli konut kredisi başvuru ne zaman, şartları neler?

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK EVİNİ ALACAKLARA MÜJDE!
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri' programında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmelere yer verdi. Bakan Şimşek ilk evini alacaklara müjde verirken kira konusunda da adım atacaklarını aktardı. Dar gelirliye ilk konutunu aldırmanın bu dönemin en önemli çalışmaların arasında olacağını belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İlk kez ev alacaklara müjde: Düşük faizli konut kredisi geliyor! Düşük faizli konut kredisi başvuru ne zaman, şartları neler?

İLK KEZ EV ALACAKLARA DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ Mİ VERİLECEK?
Bakan Şimşek, "Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira, bu nedenle de bu alana büyük önem vereceğiz. Depremin etkisi azaldıkça kaynağın en büyük kısmını konut arzı kanalına yönlendireceğiz. Konut arzını artıracak bütün tedbirleri alacağız. Gıda arzı artırmak da öncelik alanlarımızdandır. Enerjide önemli bir sübvansiyon var, devam ettiriyoruz, hem elektrik hem de doğal gazda. Yenilenebilir enerjiye öncelik veriyoruz" dedi.

İlk kez ev alacaklara müjde: Düşük faizli konut kredisi geliyor! Düşük faizli konut kredisi başvuru ne zaman, şartları neler?
İLK EVİM KREDİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Bakan Mehmet Şimşek müjdenin açıklanacağı tarih hakkında bilgi vermedi. Ancak Başkan Erdoğan'ın 13 Ocak'ta millete bazı müjdeler verileceği açıklanmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2025'in Aile Yılı ilan edildiğini açıklamış, bunun ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025'te sağlıklı bir aile yapısı oluşturmak için çalışılacağını belirterek "Aile Yılı'nda vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunacak müjdelerimiz olacak. Devletimizin tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacağız." demişti.
İlk kez ev alacaklara müjde: Düşük faizli konut kredisi geliyor! Düşük faizli konut kredisi başvuru ne zaman, şartları neler?

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ AÇIKLANDI MI?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacaklarını destekleyeceklerine ilişkin bir çalışmayı Merkez Bankası ve BDDK bünyesinde yürüttüklerini aktarmıştı.

İlk Evim kampanyası ve Bakan Şimşek'in aktardığı ilk evini alacaklara destek çalışması ile ilgili de detaylar henüz belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

SON DAKİKA