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İLK KEZ EV ALACAKLAR DİKKAT! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler başvurabilir? Bakan Şimşek'ten açıklama!
Giriş Tarihi: 10.01.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025
15:14
İLK KEZ EV ALACAKLAR DİKKAT! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler başvurabilir? Bakan Şimşek'ten açıklama!
Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilk kez ev alacaklar için 'MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri' programında düşük faizli konut kredisine değindi. Uzun süredir gündemde olan konut kredisi için Bakan Şimşek'in açıklamaları gündeme geldi. Peki, Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler başvurabilir? İşte, Bakan Şimşek'ten ilk kez ev alacaklar için açıklama...