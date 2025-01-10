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Haberler Yaşam İLK KEZ EV ALACAKLAR DİKKAT! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler başvurabilir? Bakan Şimşek'ten açıklama!
Giriş Tarihi: 10.01.2025 15:14 Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 15:14

İLK KEZ EV ALACAKLAR DİKKAT! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler başvurabilir? Bakan Şimşek'ten açıklama!

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilk kez ev alacaklar için 'MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri' programında düşük faizli konut kredisine değindi. Uzun süredir gündemde olan konut kredisi için Bakan Şimşek'in açıklamaları gündeme geldi. Peki, Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler başvurabilir? İşte, Bakan Şimşek'ten ilk kez ev alacaklar için açıklama...

İLK KEZ EV ALACAKLAR DİKKAT! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler başvurabilir? Bakan Şimşek’ten açıklama!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri' programında konuştu. Daha önce yine gündeme gelen düşük faizli konut kredisi ilk kez ev alacak vatandaşların gündemindeydi. Konu hakkında Bakan Şimşek'in yeni açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak? İşte, Bakan Şimşek'in açıklaması...

İLK KEZ EV ALACAKLAR DİKKAT! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler başvurabilir? Bakan Şimşek’ten açıklama!

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK EVİNİ ALACAKLARA MÜJDE!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri' programında açıklamalarda bulundu. Konuşmada Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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İLK KEZ EV ALACAKLAR DİKKAT! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler başvurabilir? Bakan Şimşek’ten açıklama!

"Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira, bu nedenle de bu alana büyük önem vereceğiz." diyen Bakan Şimşek depremin etkilerine de şöyle değindi:

İLK KEZ EV ALACAKLAR DİKKAT! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler başvurabilir? Bakan Şimşek’ten açıklama!

"Depremin etkisi azaldıkça kaynağın en büyük kısmını konut arzı kanalına yönlendireceğiz. Konut arzını artıracak bütün tedbirleri alacağız. Gıda arzı artırmak da öncelik alanlarımızdandır. Enerjide önemli bir sübvansiyon var, devam ettiriyoruz, hem elektrik hem de doğal gazda. Yenilenebilir enerjiye öncelik veriyoruz."

İLK KEZ EV ALACAKLAR DİKKAT! Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, kimler başvurabilir? Bakan Şimşek’ten açıklama!

DŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacakları destekler nitelikte bir çalışmayı Merkez Bankası ve BDDK bünyesinde yürüttüklerini aktarmıştı.

İlk Evim kampanyası ve Bakan Şimşek'in aktardığı ilk evini alacaklara destek çalışması ile ilgili de detaylar henüz netleşmedi.

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