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Haberler Yaşam İlk kez ev alacaklar için müjde! Bakan Şimşek açıkladı: Dar gelirliye düşük faizli konut kredisi başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 09:10 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 09:10

İlk kez ev alacaklar için müjde! Bakan Şimşek açıkladı: Dar gelirliye düşük faizli konut kredisi başvuruları ne zaman?

Hükümetten ilk kez ev sahibi olmak isteyenlere düşük faizli konut kredisi müjdesi! Konut sahibi olmayı kolaylaştıracak düşük faizli kredi paketinin ayrıntıları netleşiyor. 240 ay vadeli ödeme seçeneğiyle dar gelirliye konut kampanyası başvuruları ve şartları yakından takip ediliyor. Peki, bu fırsattan kimler yararlanabilir ve başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, İlk kez ev alacaklar için düşük faizli konut kredisi detayları...

İlk kez ev alacaklar için müjde! Bakan Şimşek açıkladı: Dar gelirliye düşük faizli konut kredisi başvuruları ne zaman?

İlk kez ev alacakları için düşük faizli konut kredisi müjdesi gündemde! 240 ay vade seçenekleriyle ev sahibi olmayı kolaylaştıracak düzenlemenin detayları merakla bekleniyor. İlk evini almayı planlayanlar, uygun ödeme koşulları ve düşük faiz avantajlarını yakından inceliyor. Peki, dar gelirliye konut kredisi başvuruları ne zaman, şartlar neler? İşte, detaylar...

İlk kez ev alacaklar için müjde! Bakan Şimşek açıkladı: Dar gelirliye düşük faizli konut kredisi başvuruları ne zaman?

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK EVİNİ ALACAKLARA MÜJDE!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri' programında açıklamalarda bulundu.

Konuşmada Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmeler yapan Bakan Şimşek dar gelirliye konut çalışmalarının da sinyalini verdi:

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İlk kez ev alacaklar için müjde! Bakan Şimşek açıkladı: Dar gelirliye düşük faizli konut kredisi başvuruları ne zaman?

"Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira, bu nedenle de bu alana büyük önem vereceğiz."

İlk kez ev alacaklar için müjde! Bakan Şimşek açıkladı: Dar gelirliye düşük faizli konut kredisi başvuruları ne zaman?

İLK EVİM KAMPANYASI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacakları destekler nitelikte bir çalışmayı Merkez Bankası ve BDDK bünyesinde yürüttüklerini aktarmıştı.

İlk kez ev alacaklar için müjde! Bakan Şimşek açıkladı: Dar gelirliye düşük faizli konut kredisi başvuruları ne zaman?

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ AÇIKLANDI MI?

İlk Evim kampanyası olarak bilinen bu çalışmada başvuru şartları en çok merak edilenler arasında.

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulması bekleniyor.

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