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İlk kez ev alacaklar için müjde! Bakan Şimşek açıkladı: Dar gelirliye düşük faizli konut kredisi başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 09:10
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
09:10
İlk kez ev alacaklar için müjde! Bakan Şimşek açıkladı: Dar gelirliye düşük faizli konut kredisi başvuruları ne zaman?
Hükümetten ilk kez ev sahibi olmak isteyenlere düşük faizli konut kredisi müjdesi! Konut sahibi olmayı kolaylaştıracak düşük faizli kredi paketinin ayrıntıları netleşiyor. 240 ay vadeli ödeme seçeneğiyle dar gelirliye konut kampanyası başvuruları ve şartları yakından takip ediliyor. Peki, bu fırsattan kimler yararlanabilir ve başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, İlk kez ev alacaklar için düşük faizli konut kredisi detayları...