Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İlk kez ev alacaklar müjde! Bakan Şimşek duyurdu: 2025’te dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman?
Giriş Tarihi: 20.01.2025 07:28 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 07:28

İlk kez ev alacaklar müjde! Bakan Şimşek duyurdu: 2025’te dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman?

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayaline bir adım daha yaklaştığı müjdeli haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılı itibarıyla düşük faizli konut kredisi uygulaması hakkında 'MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri' programında açıklamalarda bulundu.Peki, dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman, şartlar neler, kimler başvurabilir? İşte, detaylar...

İlk kez ev alacaklar müjde! Bakan Şimşek duyurdu: 2025’te dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman?

Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar için sevindirici haber, Bakan Mehmet Şimşek'ten geldi. 2025 yılında hayata geçirilecek düşük faizli konut kredisi programıyla ilgili detaylar kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Bu yeni uygulama, ilk kez ev alacaklara büyük kolaylık sağlayacak. Peki, düşük faizli konut kredisi ne zaman, kimler başvurabilir?

İlk kez ev alacaklar müjde! Bakan Şimşek duyurdu: 2025’te dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman?

BAKAN ŞİMŞEK'TEN İLK EVİNİ ALACAKLARA MÜJDE!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri' programında açıklamalarda bulundu.

Konuşmada Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin değerlendirmeler yapan Bakan Şimşek dar gelirliye konut çalışmalarının da sinyalini verdi:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İlk kez ev alacaklar müjde! Bakan Şimşek duyurdu: 2025’te dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman?

"Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira, bu nedenle de bu alana büyük önem vereceğiz."

İlk kez ev alacaklar müjde! Bakan Şimşek duyurdu: 2025’te dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman?

İLK EVİM KAMPANYASI BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacakları destekler nitelikte bir çalışmayı Merkez Bankası ve BDDK bünyesinde yürüttüklerini aktarmıştı.

İlk kez ev alacaklar müjde! Bakan Şimşek duyurdu: 2025’te dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman?

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ AÇIKLANDI MI?

İlk Evim kampanyası olarak bilinen bu çalışmada başvuru şartları en çok merak edilenler arasında.

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulması bekleniyor.

SON DAKİKA