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İlk kez ev alacaklar müjde! Bakan Şimşek duyurdu: 2025’te dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman?
Giriş Tarihi: 20.01.2025 07:28
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
07:28
İlk kez ev alacaklar müjde! Bakan Şimşek duyurdu: 2025’te dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman?
Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayaline bir adım daha yaklaştığı müjdeli haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılı itibarıyla düşük faizli konut kredisi uygulaması hakkında 'MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri' programında açıklamalarda bulundu.Peki, dar gelirliye düşük faizli konut kredisi ne zaman, şartlar neler, kimler başvurabilir? İşte, detaylar...