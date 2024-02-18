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Haberler Yaşam İlk kez göreceksiniz! Türk boylarının fotoğrafları 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı...
Giriş Tarihi: 18.02.2024 11:18 Güncelleme Tarihi: 18.02.2024 11:18

İlk kez göreceksiniz! Türk boylarının fotoğrafları 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı...

Türk boylarının günlük yaşamlarının yer aldığı fotoğraf albümü 111 yıl sonra ortaya çıktı. 1912-1913 yıllarında çekilen fotoğraflarından oluşan albümünde, sosyo-kültürel yapısına, inançlarına, ekonomik faaliyetlerine ve günlük hayatlarına ait kareler bulunuyor. İşte o kareler...

İlk kez göreceksiniz! Türk boylarının fotoğrafları 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı...

Türk boylarının günlük yaşamlarına ait fotoğraflar gün yüzüne çıktı. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında özenle korunan albümde, Türk boylarına ait dönemin sosyo-kültürel yapısına, inançlarına, ekonomik faaliyetlerine ve günlük hayatlarına ait kareler bulunuyor. İşte detaylar...

İlk kez göreceksiniz! Türk boylarının fotoğrafları 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı...

Türk boylarının fotoğrafları, o dönemin sosyo-kültürel yapısı ve ekonomik faaliyetleri her zaman merak konusu olmuştur.

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İlk kez göreceksiniz! Türk boylarının fotoğrafları 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı...

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda Türk boylarının yaşamına dair fotoğrafların yer aldığı albüm ortaya çıktı.

İlk kez göreceksiniz! Türk boylarının fotoğrafları 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı...

Özenle korunan albüm, geniş bir coğrafyada hüküm süren Türk boylarının günlük yaşantısına dair önemli ipuçları veriyor.

İlk kez göreceksiniz! Türk boylarının fotoğrafları 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı...

Albümde Sibirya'dan Kırım'a kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Sayan-Altaylar, Karakaslar, Tuvalar, Altaylar, Yakutlar, Kazaklar, Karakırgızlar, Özbekler, Türkmenler, Azerbaycan Tatarları, Karaçaylar,

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