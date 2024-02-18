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İlk kez göreceksiniz! Türk boylarının fotoğrafları 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı...
Giriş Tarihi: 18.02.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 18.02.2024
11:18
İlk kez göreceksiniz! Türk boylarının fotoğrafları 111 yıl sonra gün yüzüne çıktı...
Türk boylarının günlük yaşamlarının yer aldığı fotoğraf albümü 111 yıl sonra ortaya çıktı. 1912-1913 yıllarında çekilen fotoğraflarından oluşan albümünde, sosyo-kültürel yapısına, inançlarına, ekonomik faaliyetlerine ve günlük hayatlarına ait kareler bulunuyor. İşte o kareler...