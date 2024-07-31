Giriş Tarihi: 31.07.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
12:43
İlk maçta oynamamıştı… Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat kadrosunda Zehra Güneş için yeni karar!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tüm hızıyla devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı da C grubunda ilk maçına Hollanda karşısında çıktı. İlk maçı 2-0 geriden gelerek kazanan Filenin Sultanları kadrosunda eksikliği fark edilen tecrübeli orta oyuncu Zehra Güneş yer almadı. Paris'e ana kadroda giden ancak daha sonra +1 oyuncu olarak Beyza Arıcı yerine geçen Güneş'in sakatlığı korkuttu. Son maçlarda kenarda görülen Zehra Güneş hakkında Dominik maçı öncesi karar verildi!