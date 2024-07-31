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Giriş Tarihi: 31.07.2024 12:43 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 12:43

İlk maçta oynamamıştı… Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat kadrosunda Zehra Güneş için yeni karar!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları tüm hızıyla devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı da C grubunda ilk maçına Hollanda karşısında çıktı. İlk maçı 2-0 geriden gelerek kazanan Filenin Sultanları kadrosunda eksikliği fark edilen tecrübeli orta oyuncu Zehra Güneş yer almadı. Paris'e ana kadroda giden ancak daha sonra +1 oyuncu olarak Beyza Arıcı yerine geçen Güneş'in sakatlığı korkuttu. Son maçlarda kenarda görülen Zehra Güneş hakkında Dominik maçı öncesi karar verildi!

İlk maçta oynamamıştı… Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat kadrosunda Zehra Güneş için yeni karar!

Olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden Filenin Sultanları Hollanda ardından, Dominik Cumhuriyeti ve İtalya karşısında mücadele edecek. İlk karşılaşmada oldukça tansiyonu yüksek bir maç ortaya koyan A Milli Kadın Voleybol Takımı Daniele Santarelli yönetiminde altını hedefliyor. Bir süredir sakatlığı nedeniyle file önünde görülmeyen Zehra Güneş son olarak Paris 2024 kadrosunda +1 olarak görüldü.

İlk maçta oynamamıştı… Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat kadrosunda Zehra Güneş için yeni karar!

Hollanda karşısında 2-0 geriden gelerek maçı 3-2 kazanan Filenin Sultanları, ilk maçın aldı. C grubunda mücadele eden Milli Takım daha sonra Dominik Cumhuriyeti ve İtalya ile karşı karşıya gelecek.

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İlk maçta oynamamıştı… Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat kadrosunda Zehra Güneş için yeni karar!

Hollanda maçında oynamayan Zehra Güneş, ilk maç öncesi Beyza Arıcı yerine ana kadrodan çıkarılarak +1 oyuncu kısmına yazdırılmıştı.

İlk maçta oynamamıştı… Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat kadrosunda Zehra Güneş için yeni karar!

Paris 2024 öncesi sakatlık yaşayan Vakıfbank oyuncusu Zehra Güneş "duvar" lakabıyla anılıyor. Yetenekli orta oyuncu yaptığı bloklarla adından söz ettiriyor.

İlk maçta oynamamıştı… Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat kadrosunda Zehra Güneş için yeni karar!

Müsabakalarda pek çok kez en iyi orta oyuncu unvanına kavuşan Zehra Güneş neden yok, olimpiyatlarda oynayacak mı soruları yanıt arıyordu.

Türkiye – Dominik Cumhuriyeti maçı öncesi karar geldi.

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