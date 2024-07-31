İlk maçta oynamamıştı… Filenin Sultanları Paris 2024 Olimpiyat kadrosunda Zehra Güneş için yeni karar!

Olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden Filenin Sultanları Hollanda ardından, Dominik Cumhuriyeti ve İtalya karşısında mücadele edecek. İlk karşılaşmada oldukça tansiyonu yüksek bir maç ortaya koyan A Milli Kadın Voleybol Takımı Daniele Santarelli yönetiminde altını hedefliyor. Bir süredir sakatlığı nedeniyle file önünde görülmeyen Zehra Güneş son olarak Paris 2024 kadrosunda +1 olarak görüldü.