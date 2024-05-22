İlk sırada o ilimiz var! Forbes araştırma sonuçlarını paylaştı: Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri belli oldu

Forbes tarafından yapılan araştırmanın sonuçları geçtiğimiz aylarda yayınlandı. Çeşitli kriterler dikkate alınarak hazırlanan "Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri" listesine o ilimiz damga vurdu. Peki ilk sırada hangi şehir var? İşte Türkiye'nin en yaşanabilri şehirleri...