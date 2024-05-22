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Haberler Yaşam İlk sırada o ilimiz var! Forbes araştırma sonuçlarını paylaştı: Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri belli oldu
Giriş Tarihi: 22.05.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 10:23

İlk sırada o ilimiz var! Forbes araştırma sonuçlarını paylaştı: Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri belli oldu

Ünlü ekonomi dergisi Forbes, "Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri" üzerine yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Birçok kriterin dikkate alındığı listeye o ilimiz damga vurdu. Peki ilk sırada hangi şehir var? İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesi...

İlk sırada o ilimiz var! Forbes araştırma sonuçlarını paylaştı: Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri belli oldu

Forbes tarafından yapılan araştırmanın sonuçları geçtiğimiz aylarda yayınlandı. Çeşitli kriterler dikkate alınarak hazırlanan "Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri" listesine o ilimiz damga vurdu. Peki ilk sırada hangi şehir var? İşte Türkiye'nin en yaşanabilri şehirleri...

İlk sırada o ilimiz var! Forbes araştırma sonuçlarını paylaştı: Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri belli oldu

TÜRKİYE'NİN EN YAŞANABİLİR ŞEHİRLERİ

81- MUŞ

Genel Endeks Puanı: 29,71

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İlk sırada o ilimiz var! Forbes araştırma sonuçlarını paylaştı: Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri belli oldu

80- ŞIRNAK

Genel Endeks Puanı: 30,45

İlk sırada o ilimiz var! Forbes araştırma sonuçlarını paylaştı: Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri belli oldu

79- HAKKARİ

Genel Endeks Puanı: 30,94

İlk sırada o ilimiz var! Forbes araştırma sonuçlarını paylaştı: Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri belli oldu

78- SİİRT

Genel Endeks Puanı: 31,57

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