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İlk sırada o ilimiz var! Forbes araştırma sonuçlarını paylaştı: Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri belli oldu
Giriş Tarihi: 22.05.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
10:23
İlk sırada o ilimiz var! Forbes araştırma sonuçlarını paylaştı: Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri belli oldu
Ünlü ekonomi dergisi Forbes, "Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri" üzerine yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Birçok kriterin dikkate alındığı listeye o ilimiz damga vurdu. Peki ilk sırada hangi şehir var? İşte Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesi...