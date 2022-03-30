İlk teravih ne zaman ve hangi gün kılınacak? 2022 Ramazan ayının ilk teravih namazı hangi gün ve saat kaçta, camide kılınacak mı?

İlk teravih ne zaman sorusu Ramazan ayına hazırlıkların tamamlandığı şu günlerde en çok gündemde yer alan konuların başında geliyor. Bereketin, rahmetin ve mağfiretin bol olduğu bu kıymetli ayı en verimli şekilde geçirmek isteyen Müslümanlar, oruç ve namaz ibadetlerini eksiksiz tamamlamaya çaba gösteriyor. Bu vesileyle ilk teravih ne zaman ve hangi gün kılınacak sorusu Ramazan ayına dair merak edilenler arasında yer tutuyor. 2022 Ramazan ayının ilk teravih namazı hangi gün ve saat kaçta, camide kılınacak mı? İşte İmsakiye ile merak edilenlerin yanıtı…