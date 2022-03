İlk teravih ne zaman ve hangi gün kılınacak? 2022 Ramazan ayının ilk teravih namazı hangi gün ve saat kaçta, camide kılınacak mı?

TERAVİH NAMAZI NEDİR?

Terâvih namazı, Ramazan ayında her gece kılınan bir nafile namazdır. Erkekler ve kadınlar için sünnet-i müekkede kabul edilir ve yirmi rekat cemaatle kılınır. Tek başına da kılınabilir. Cemaat ile kılınması daha makbuldür. Her iki rekatta ara verme veya her dört rekatta ara verilerek kılınır.