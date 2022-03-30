İlk teravih ne zaman ve hangi gün kılınacak? 2022 Ramazan ayının ilk teravih namazı hangi gün ve saat kaçta, camide kılınacak mı?

İlk teravih ne zaman ve saat kaçta kılınacak diye merak eden milyonlarca kişi 2022 İmsakiye tablosu ile iftar, imsak, teravih saati hakkında bilgi sahibi oluyor. Bu yıl Nisan ayının ilk haftasında idrak edilecek olan Ramazan ayına dair ilk teravih namazının kılınacağı gün ve saat merak ediliyor. 2022 Ramazan ayının ilk teravih namazı hangi gün ve saat kaçta, camide kılınacak mı? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın teravih namazına ilişkin açıklamaları ışığında, teravih namazı saati ve konunun detayları…

İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

Her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da milyonlar camilerde toplanarak teravih namazını eda edecek. Her akşam iftar sofralarını toplayıp camilere akın eden müminler, "bu yıl ilk teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak" sorusuna dair araştırmalarını hızlandırdı. İşte ilk teravih saati;