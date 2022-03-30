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Giriş Tarihi: 30.03.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 14:24

İlk teravih ne zaman ve hangi gün kılınacak? 2022 Ramazan ayının ilk teravih namazı hangi gün ve saat kaçta, camide kılınacak mı?

İlk teravih ne zaman sorusu Ramazan ayına hazırlıkların tamamlandığı şu günlerde en çok gündemde yer alan konuların başında geliyor. Bereketin, rahmetin ve mağfiretin bol olduğu bu kıymetli ayı en verimli şekilde geçirmek isteyen Müslümanlar, oruç ve namaz ibadetlerini eksiksiz tamamlamaya çaba gösteriyor. Bu vesileyle ilk teravih ne zaman ve hangi gün kılınacak sorusu Ramazan ayına dair merak edilenler arasında yer tutuyor. 2022 Ramazan ayının ilk teravih namazı hangi gün ve saat kaçta, camide kılınacak mı? İşte İmsakiye ile merak edilenlerin yanıtı…

İlk teravih ne zaman ve hangi gün kılınacak? 2022 Ramazan ayının ilk teravih namazı hangi gün ve saat kaçta, camide kılınacak mı?

İlk teravih ne zaman ve saat kaçta kılınacak diye merak eden milyonlarca kişi 2022 İmsakiye tablosu ile iftar, imsak, teravih saati hakkında bilgi sahibi oluyor. Bu yıl Nisan ayının ilk haftasında idrak edilecek olan Ramazan ayına dair ilk teravih namazının kılınacağı gün ve saat merak ediliyor. 2022 Ramazan ayının ilk teravih namazı hangi gün ve saat kaçta, camide kılınacak mı? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın teravih namazına ilişkin açıklamaları ışığında, teravih namazı saati ve konunun detayları…

İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

Her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da milyonlar camilerde toplanarak teravih namazını eda edecek. Her akşam iftar sofralarını toplayıp camilere akın eden müminler, "bu yıl ilk teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak" sorusuna dair araştırmalarını hızlandırdı. İşte ilk teravih saati;

İlk teravih ne zaman ve hangi gün kılınacak? 2022 Ramazan ayının ilk teravih namazı hangi gün ve saat kaçta, camide kılınacak mı?

2022 İLK TERAVİH NAMAZI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA KILINACAK?

Teravih Ramazan'ın ilk orucundan önceki gece başlıyor. Bu nedenle ilk orucun 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak olması göz önüne alınırsa ilk teravih de 1 Nisan 2022 Cuma günü yatsı namazından sonra kılınacak.

İlk teravih namazı 1 Nisan Cuma günü saat 20:58'de okunan yatsı ezanının ardından eda edilecek.

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İlk teravih ne zaman ve hangi gün kılınacak? 2022 Ramazan ayının ilk teravih namazı hangi gün ve saat kaçta, camide kılınacak mı?

TERAVİH NAMAZI NEDİR?

Terâvih namazı, Ramazan ayında her gece kılınan bir nafile namazdır. Erkekler ve kadınlar için sünnet-i müekkede kabul edilir ve yirmi rekat cemaatle kılınır. Tek başına da kılınabilir. Cemaat ile kılınması daha makbuldür. Her iki rekatta ara verme veya her dört rekatta ara verilerek kılınır.

İlk teravih ne zaman ve hangi gün kılınacak? 2022 Ramazan ayının ilk teravih namazı hangi gün ve saat kaçta, camide kılınacak mı?

TERAVİH NAMAZI CAMİDE Mİ KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş teravih namazı hakkında açıklamada bulundu. Erbaş'ın açıklamasına göre bu yıl teravih namazı ve diğer vakit namazları camilerde cemaat halinde kılınacak. Açıklama şu şekilde;

İlk teravih ne zaman ve hangi gün kılınacak? 2022 Ramazan ayının ilk teravih namazı hangi gün ve saat kaçta, camide kılınacak mı?

"Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır."

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