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Giriş Tarihi: 15.10.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 09:35

İlkokul 1. sınıf öğrencisi Kıvanç’a öğretmeninden darp! Tokat atıp, boğazını sıktı!

İzmir'in Buca ilçesindeki Tütün İhracatçıları Birliği İlkokulu 1. sınıf öğrencisi 6.5 yaşındaki Kıvanç Kılınç, iddiaya göre sınıfta tek başına nöbetçi öğrenci olarak durmak istemeyince öğretmeni Alpay Cavlak tarafından darp edildi. Dede Celalettin Kılınç, Şehit Coşkun Erçin Polis Merkezi'ne giderek torununun öğretmeni Alpay Cavlak'tan 'kasten yaralama' suçundan şikayetçi oldu. Sınıfta nöbetçi olmak istemeyen Kıvanç'ın boğazının öğretmeni tarafından sıkıldığı ve tokat atıldığı öğrenildi.

Ceyhan TORLAK
İlkokul 1. sınıf öğrencisi Kıvanç’a öğretmeninden darp! Tokat atıp, boğazını sıktı!

Olay, 16 Eylül günü Buca ilçesindeki Tütün İhracatçıları Birliği İlkokulu'nda yaşandı. 6.5 yaşındaki ilkokul birinci sınıf öğrencisi Kıvanç Kılınç'ın dedesi emekli Celalettin Kılınç (60) veli toplantısı için okula gitti. Torunu Kıvanç dedesini görünce ağlayıp koşturarak yanına geldi. Dede Celalettin Kılınç torununa ne olduğunu sordu. Küçük Kıvanç, "Öğrenciler teneffüste dışarı çıktı. Öğretmenim bana 'sen sınıfta nöbetçi kal' dedi. Ben de kalmak istemedim. Bu yüzden boğazımı sıktı. Daha sonra bunu bana sorarlarsa arkadaşlarım arkamdan elbisemi çekti diye söylersin. Yoksa seni öldürürüm diye tembihledi" dedi. Dede Celalettin Kılınç da bu durumu rehber öğretmene bildirdi.

İlkokul 1. sınıf öğrencisi Kıvanç’a öğretmeninden darp! Tokat atıp, boğazını sıktı!

Dede Celalettin Kılınç daha sonra Şehit Coşkun Erçin Polis Merkezi'ne giderek torununun öğretmeni Alper Cavlak'tan 'kasten yaralama' suçundan şikayetçi oldu. Dedesi tarafından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen küçük Kıvanç'a rapor alındı. Alınan raporda, 'boyun bölgesinde morarmalar mevcut. Yüzüne gelen tokat sebebiyle sol gözde sulanma ve kızarıklık var' yazdığı görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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İlkokul 1. sınıf öğrencisi Kıvanç’a öğretmeninden darp! Tokat atıp, boğazını sıktı!

BİR HAFTA ÖNCE DE KOLYE TAKTI DİYE TORUNUMA TOKAT ATTI

SABAH'a konuşan dede Celalettin Kılınç, "Bu yaşanan olaydan bir hafta önce de aynı öğretmenle farklı bir şiddet olayı daha gerçekleşti. Torunumun boynunda küçük bir kolye vardı. Okula kolye ile gitmişti. Öğretmeni Alper Cavlak torunuma 'kolyeyi çıkar' demiş. Torunum da 'çıkarmak istemiyorum' demiş. Kolye yüzünden torunuma tokat vurmuş ve boynundaki kolyeyi çıkartmış. Torunum da elindeki kolye ile öğretmenine vurmuş. Bu olaydan sonra beni okula 'torununuz öğretmenine zincirle vurdu' diye çağırdılar. Ancak torunuma tokat atıldığından bahsedilmedi. Hatta öğretmen, 'ben doğuda şarkta görev yaptım. Böyle bir şey yaşamadım' dedi. Ben de torunum adına öğretmenden özür diledim. Torunuma da 'öğretmene böyle şey yapılmaz' diye uyarıda bulundum. Rehber öğretmen tarafından tutanak tutuldu. Ancak bu olaydan sonra okulda torunuma fiziksel ya da sözlerle tacizde bulunmaya devam etmiş. Torunum bu nedenle okuldan soğudu, okula gitmek istemiyordu" dedi.

İlkokul 1. sınıf öğrencisi Kıvanç’a öğretmeninden darp! Tokat atıp, boğazını sıktı!

NÖBETÇİ OLMADI DİYE ÖNCE TOKAT ATTI, SONRA MASAYA YATIRIP BOĞAZINI SIKTI

İkinci olayda akşam saatlerinde veli toplantısı için okula gittiğini söyleyen Celal Kılınç, "Saat 16.30 sıralarındaydı. Çocuk bahçede teneffüste beni görünce ağlayarak yanıma geldi. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Bahçede nöbetçi öğretmen ve müdür yardımcısı da vardı. Torunum 'öğretmenim bana tokat attı, masaya yatırıp boğazını sıktı' dedi. Boğazında yaralar vardı. Morluk vardı. Müdür yardımcısı bizi odaya aldı. Torumun olayı anlattı. Torunumun, 'Teneffüs zili çaldı. Öğretmenim bana sınıfta nöbetçi kalacaksın dedi. Sınıfta iki kişi kişiydik. Yanımdaki diğer çocuğu da dışarı çıkardı. Ben tek kaldım. Sonra bana tokat atıp, masaya yatırdı boğazımı sıktı' dedi. Olaydan sonra şikayetçi oldum. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de darp raporlarıyla gidip şikayetçi oldum. Torunumun sınıfı ve öğretmeni değişti. Ancak aynı öğretmen aynı okulda görev yapmaya devam ediyor. Torunum aynı öğretmeni görünce korkuyor" dedi.

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