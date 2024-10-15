Giriş Tarihi: 15.10.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024
09:35
İlkokul 1. sınıf öğrencisi Kıvanç’a öğretmeninden darp! Tokat atıp, boğazını sıktı!
İzmir'in Buca ilçesindeki Tütün İhracatçıları Birliği İlkokulu 1. sınıf öğrencisi 6.5 yaşındaki Kıvanç Kılınç, iddiaya göre sınıfta tek başına nöbetçi öğrenci olarak durmak istemeyince öğretmeni Alpay Cavlak tarafından darp edildi. Dede Celalettin Kılınç, Şehit Coşkun Erçin Polis Merkezi'ne giderek torununun öğretmeni Alpay Cavlak'tan 'kasten yaralama' suçundan şikayetçi oldu. Sınıfta nöbetçi olmak istemeyen Kıvanç'ın boğazının öğretmeni tarafından sıkıldığı ve tokat atıldığı öğrenildi.