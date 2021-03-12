Türkiye'de geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından kademeli normalleşmeye geçildi. Normalleşme sürecinde illerin risk durumu doğrudan etkili oluyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan korona risk haritasına göre, iller 4 farklı gruba ve 4 farklı renge ayrıldı. Mavi renk kodlu şehirler koronavirüs vaka sayısı düşük, sarı renkli iller orta risk grubuna girerken turuncu kodu olan şehirlerimiz yüksek kategorisine girdi. Aralarında Doğu Karadeniz'deki Trabzon, Ordu, Giresun gibi illerimizin de bulunduğu yüksek riskli şehirler ise kırmızı kategoride yer aldı. İşte 81 ilin korona risk haritasına göre, kırmızı, turuncu, sarı ve mavi renk kodu olan iller