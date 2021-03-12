Türkiye 81 ilin koronavirüs risk haritası yayınlandı! Düşük, orta ve yüksek riskli iller: İstanbul, Ankara, İzmir hangi renk kodu?

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme sürecini açıklarken, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan korona risk haritasına göre iller 4 farklı gruba ayrıldı. Düşük riskli iller, orta riskli iller, yüksek riskli iller ve çok yüksek riskli iller olarak kodlanan sırasıyla mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renkleri şehirlerin kaderini belirleyecek. Türkiye vaka haritasında İstanbul, yüksek riskli iller kategorisinde yer alırken tam olarak normalleşmeye geçmesi için mavi renge dönüşmesi gerekiyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir hangi renk kodu ve Korona risk haritasına göre, kırmızı, turuncu, sarı ve mavi renk kodu olan iller

İŞTE İL İL KORONA RİSK HARİTASI!

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki iller "düşük", 11-35 arası "orta", 36-100 arası "yüksek", 100'ün üstündeki iller ise "çok yüksek" riskli' sayılıyor.

İşte il il düşük, orta, yüksek, ve çok yüksek riskli iller;