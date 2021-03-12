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Haberler Yaşam İllere göre koronavirüs risk haritası! Düşük, orta ve yüksek riskli iller listesi yayınlandı: İstanbul, Ankara, İzmir hangi renk kodu?

İllere göre koronavirüs risk haritası! Düşük, orta ve yüksek riskli iller listesi yayınlandı: , Ankara, İzmir hangi renk kodu?

'de geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından kademeli normalleşmeye geçildi. Normalleşme sürecinde illerin risk durumu doğrudan etkili oluyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan korona risk haritasına göre, iller 4 farklı gruba ve 4 farklı renge ayrıldı. Mavi renk kodlu şehirler koronavirüs vaka sayısı düşük, sarı renkli iller orta risk grubuna girerken turuncu kodu olan şehirlerimiz yüksek kategorisine girdi. Aralarında Doğu Karadeniz'deki Trabzon, Ordu, Giresun gibi illerimizin de bulunduğu yüksek riskli şehirler ise kırmızı kategoride yer aldı. İşte 81 ilin korona risk haritasına göre, kırmızı, turuncu, sarı ve mavi renk kodu olan iller

Giriş Tarihi: 12.03.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 16:20
Türkiye 81 ilin koronavirüs risk haritası yayınlandı! Düşük, orta ve yüksek riskli iller: İstanbul, Ankara, İzmir hangi renk kodu?

Türkiye 81 ilin koronavirüs risk haritası yayınlandı! Düşük, orta ve yüksek riskli iller: İstanbul, Ankara, İzmir hangi renk kodu?

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme sürecini açıklarken, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan korona risk haritasına göre iller 4 farklı gruba ayrıldı. Düşük riskli iller, orta riskli iller, yüksek riskli iller ve çok yüksek riskli iller olarak kodlanan sırasıyla mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renkleri şehirlerin kaderini belirleyecek. vaka haritasında , yüksek riskli iller kategorisinde yer alırken tam olarak normalleşmeye geçmesi için mavi renge dönüşmesi gerekiyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir hangi renk kodu ve Korona risk haritasına göre, kırmızı, turuncu, sarı ve mavi renk kodu olan iller

İŞTE İL İL KORONA RİSK HARİTASI!

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10'un altındaki iller "düşük", 11-35 arası "orta", 36-100 arası "yüksek", 100'ün üstündeki iller ise "çok yüksek" riskli' sayılıyor.

İşte il il düşük, orta, yüksek, ve çok yüksek riskli iller;

Türkiye 81 ilin koronavirüs risk haritası yayınlandı! Düşük, orta ve yüksek riskli iller: İstanbul, Ankara, İzmir hangi renk kodu?

Türkiye 81 ilin koronavirüs risk haritası yayınlandı! Düşük, orta ve yüksek riskli iller: İstanbul, Ankara, İzmir hangi renk kodu?

Düşük Riskli İller

Uşak

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Türkiye 81 ilin koronavirüs risk haritası yayınlandı! Düşük, orta ve yüksek riskli iller: İstanbul, Ankara, İzmir hangi renk kodu?

Türkiye 81 ilin koronavirüs risk haritası yayınlandı! Düşük, orta ve yüksek riskli iller: İstanbul, Ankara, İzmir hangi renk kodu?

Diyarbakır

Türkiye 81 ilin koronavirüs risk haritası yayınlandı! Düşük, orta ve yüksek riskli iller: İstanbul, Ankara, İzmir hangi renk kodu?

Türkiye 81 ilin koronavirüs risk haritası yayınlandı! Düşük, orta ve yüksek riskli iller: İstanbul, Ankara, İzmir hangi renk kodu?

Bingöl

Türkiye 81 ilin koronavirüs risk haritası yayınlandı! Düşük, orta ve yüksek riskli iller: İstanbul, Ankara, İzmir hangi renk kodu?

Türkiye 81 ilin koronavirüs risk haritası yayınlandı! Düşük, orta ve yüksek riskli iller: İstanbul, Ankara, İzmir hangi renk kodu?

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