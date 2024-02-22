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İllerin isimleri nereden geliyor? İşte il il o ilginç isimler | Birçoğunu ilk kez öğreneceksiniz
Giriş Tarihi: 22.02.2024 09:49
İllerin isimleri nereden geliyor? İşte il il o ilginç isimler | Birçoğunu ilk kez öğreneceksiniz
Türkiye'de 81 il bulunuyor. İllerimiz tarih boyunca farklı isimlerle anıldı. Peki bu illerin isimlerinin nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi? Kimisi bu isimleri bölgede çıkan madenlerden, kimisi antik dönemden kimisi ise kurucularından aldı. İşte 81 ilin isimlerinin çıkış hikayeleri...