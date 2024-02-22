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Giriş Tarihi: 22.02.2024 09:49

İllerin isimleri nereden geliyor? İşte il il o ilginç isimler | Birçoğunu ilk kez öğreneceksiniz

Türkiye'de 81 il bulunuyor. İllerimiz tarih boyunca farklı isimlerle anıldı. Peki bu illerin isimlerinin nereden geldiğini hiç merak ettiniz mi? Kimisi bu isimleri bölgede çıkan madenlerden, kimisi antik dönemden kimisi ise kurucularından aldı. İşte 81 ilin isimlerinin çıkış hikayeleri...

İllerin isimleri nereden geliyor? İşte il il o ilginç isimler | Birçoğunu ilk kez öğreneceksiniz

1-ADANA
Bir efsaneye göre Uranüs'ün oğulları Adanus ile Sarus Tarsuslular ile savaşarak şu anki Adana'nın içinde olduğu bölgeyi almışlardır. Uranüs da oğullarını ödüllendirmek için Adanus'un ismini bölgeye, Sarus'un ismini de şu an Seyhan olarak bilinen nehre vermiştir.

İllerin isimleri nereden geliyor? İşte il il o ilginç isimler | Birçoğunu ilk kez öğreneceksiniz

2- ADIYAMAN
İki vadi arasında bulunan şehre önceki zamanlarda güzel vadi anlamına gelen Vadi-i Leman deniyordu. Zaman içerisinde söylemde oluşan değişiklikle Vadi-i Leman Adıyaman'a dönüşmüştür. 1.Selim zamanından beri şehre Adıyaman denmektedir.

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İllerin isimleri nereden geliyor? İşte il il o ilginç isimler | Birçoğunu ilk kez öğreneceksiniz

3-AFYONKARAHİSAR

Hisar kelimesi kuşatma anlamına gelmektedir, karahisar ise acılarla, zorluklarla elde edilen yer anlamında kullanılır. Bu bölge de zorluklarla elde edildiği için ilk zamanlarda karahisar olarak anılmaktaymış. Zaten bölgede de inşa edilmiş kaleler vardır. Osmanlı döneminde de bu bölge karahisar olarak biliniyormuş.

1061 yılında bölgede afyon yetiştirilmesi ile karahisar kelimesinin önüne afyon eklenmiş, daha sonrasında yeniden çıkarılmıştır. 2005 yılına kadar da Afyon olarak bilinen şehrin ismine karahisar yeniden getirilmiştir.

İllerin isimleri nereden geliyor? İşte il il o ilginç isimler | Birçoğunu ilk kez öğreneceksiniz

4-AĞRI

Eskiden ''Karakilise'' ve ''Karaköse'' ismi ile bilinen şehir daha sonrasında Ağrı ismini almıştır. Eskiden pek çok kiliseye ev sahipliği yapan şehirde siyah taşlardan örülmüş bir kilise bulunuyordu. Karakilise ismi ile pek çok yer olduğu için Karaköse daha sonrasında Ağrı ismi kullanıldı.

Ağrı ismi de Ağrı Dağı'ndan gelmektedir. Ağrı Dağı'nın ismi de bölgedeki Ararat Dağı'nın zaman içerisinde Aran ve daha sonra Ağrı halini alması ile oluşmuştur.

İllerin isimleri nereden geliyor? İşte il il o ilginç isimler | Birçoğunu ilk kez öğreneceksiniz

5-AMASYA
M.Ö. birinci asırda yaşayan tarihçi Strabon'a göre bölgeyi kuran Amazonların kraliçesi Amasis, şehre Amasis anlamına gelen ''Amaseia'' ismini vermiştir. Yıllarca bu isimle anılan şehir zaman içerisinde Amasya'ya evrilmiştir.

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